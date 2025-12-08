El restaurante porteño que pone a la charcutería y la técnica en primer plano
Marcelo y Pablo Abritta, el maestro charcutero César “Wilson” Sagario y el chef Santiago Garat dirigen Corte Charcutería, una propuesta de cocina y charcutería artesanal de primera línea, con producción propia, una mirada integral sobre la carne y una oferta amplia que atraviesa todo el día.
Ubicado en una esquina de Belgrano, Corte Charcutería es un proyecto innovador y creativo que forma parte del universo Corte y aborda el mundo cárnico desde la trazabilidad y el trabajo artesanal hasta la experiencia final en el plato. Su salón, diseñado con estética europea y guiños contemporáneos, reúne la atención cálida del equipo y una ambientación que combina tonos blancos, verdes y marrones, barras con butacas, luminarias de neón y detalles que remiten al oficio charcutero y al dinner americano.
La historia del espacio comenzó en 2018 con Corte Carnicería, seguido por Corte Comedor, y en 2022 se añadió esta tercera pieza del proyecto. Está liderado por Marcelo y Pablo Abritta, dueños de Frigorífico Fura; el maestro charcutero César “Wilson” Sagario y el chef Santiago Garat, de trayectoria internacional y formación junto a Francis Mallmann.
Las especialidades de Corte Charcutería
En Corte Charcutería, la propuesta gastronómica tiene al producto como eje central. En su mostrador se exhibe una amplia variedad de chacinados y salazones elaborados por Sagario, trabajados con carnes de distintos orígenes: de cerdo, vacuna, con Wagyu, corderos e incluso de pescados de mar o de río y aves. Entre sus productos, se destacan la bresaola angus o Wagyu, cecinas, speck, bondiolones, lonza, culatello, spianattas, fuet, nduja, salames negros, finocchiona y morcilla asturiana. La oferta se completa con una selección de quesos de productores de todo el país, vinos boutique y panes de masa madre para llevar.
En el restaurante, la carta despliega opciones para desayunos, almuerzos, tapeos y cenas. Entre las especialidades frías figuran la mousse de paté, el tartare, el paté de campaña y el vitel toné. Los principales incluyen porchetta con pickles caseros, pastrón braseado, costilla ahumada, ribs, trío de salchichas con chucrut, osobuco, pamplona, milanesas, hamburguesas y chivito para compartir. Entre las calientes sobresalen el pancho del día con salchicha húngara y pan propio, tortilla, croquetas, morcilla, mbeyú y espárragos, además de guarniciones y postres como torta vasca, pavlova, cremoso de chocolate y queso y dulce.
También se puede desayunar, todos los días de 9 a 11.30, con café de especialidad y acompañamientos que incluyen huevos en diversas preparaciones, jugo de naranja y una sección de charcutería para este horario, con panceta ahumada, jamón cocido, lomo horneado, salchicha a la plancha y pastrón. La panadería incorpora panes de campo y de molde blanco.
Con creaciones gastronómicas que se adaptan a diferentes momentos del día, Corte Charcutería es un destino especial para degustar preparaciones novedosas, a base de productos seleccionados con trazabilidad y máximo cuidado.
Donde queda Corte Charcutería
Corte Charcutería se encuentra en Echeverría 1290, Belgrano. Abre sus puertas de lunes a jueves de 9 a 23 h; viernes y sábados de 9 a 23.30 h, y domingos de 9 a 16 h.
Instagram: @cortecharcuteria
