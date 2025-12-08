El restaurante porteño que pone a la charcutería y la técnica en primer plano

Corte 1

Con creaciones gastronómicas que se adaptan a diferentes momentos del día, Corte Charcutería es un destino especial para degustar preparaciones novedosas, a base de productos seleccionados con trazabilidad y máximo cuidado.

Donde queda Corte Charcutería

Corte Charcutería se encuentra en Echeverría 1290, Belgrano. Abre sus puertas de lunes a jueves de 9 a 23 h; viernes y sábados de 9 a 23.30 h, y domingos de 9 a 16 h.

Instagram: @cortecharcuteria