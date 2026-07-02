El pueblo de Chile que enamora por sus paisajes y montañas: a dónde ir en las vacaciones

Dónde queda Ralco

Antes de emprender un viaje de turismo por Chile, vale la pena conocer este destino situado a unos 200 kilómetros de Santiago. Rodeado de montañas, extensos bosques y ríos, este rincón del sur chileno se distingue por su estrecha relación con la cordillera y por conservar vivas las tradiciones de las comunidades locales.

Cómo llegar Ralco

La forma más común de llegar es desde la ciudad de Los Ángeles. Desde ese punto hay que tomar la ruta Q-61 con destino a Alto Biobío. El recorrido es de cerca de 100 kilómetros y demanda alrededor de una hora y media en auto. A lo largo del camino se combinan sectores asfaltados con tramos de ripio, por lo que se recomienda manejar con precaución.