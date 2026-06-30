El satélite de la NASA que capturó un tsunami gigante con un comportamiento totalmente inesperado
Gracias a esta combinación de tecnologías, los científicos obtuvieron por primera vez una visión panorámica y de alta resolución del desplazamiento de un tsunami.
Un satélite de la NASA permitió observar con un nivel de detalle inédito un gigantesco tsunami provocado por un terremoto de magnitud 8,8 ocurrido frente a la península de Kamchatka, en Rusia. Las imágenes obtenidas sorprendieron a la comunidad científica al mostrar un comportamiento diferente al que tradicionalmente se atribuía a este tipo de fenómenos.
La misión espacial Surface Water and Ocean Topography (SWOT) registró el desplazamiento de las olas mientras recorrían el océano Pacífico, aportando información que podría resultar clave para mejorar los modelos de predicción y los sistemas de alerta temprana frente a futuros tsunamis.
Un tsunami de gran magnitud y su estudio
El tsunami se originó tras un terremoto de magnitud 8,8 registrado el 29 de julio de 2025 en la zona de subducción de Kuril-Kamchatka, una de las regiones sísmicamente más activas del planeta.
Para analizar el fenómeno, los investigadores combinaron los datos captados por el satélite SWOT con las mediciones de las boyas DART (Deep-ocean Assessment and Reporting of Tsunamis), dispositivos especialmente diseñados para detectar pequeñas variaciones en el nivel del mar y emitir alertas tempranas.
Uno de los hallazgos más relevantes fue que las olas no se comportaron de forma uniforme, sino que presentaron patrones de dispersión e interacción mucho más complejos de lo previsto por los modelos tradicionales.
Según los especialistas, estos resultados podrían ayudar a perfeccionar las simulaciones utilizadas actualmente para anticipar el comportamiento de los tsunamis y estimar con mayor precisión el riesgo para las comunidades costeras.
La importancia de múltiples fuentes de datos
Los investigadores remarcaron que combinar diferentes tecnologías de observación resulta fundamental para comprender mejor tanto los terremotos como los tsunamis que estos generan.
Además de ofrecer información sobre el desplazamiento de las olas, las mediciones permitieron reconstruir con mayor precisión las características del terremoto que originó el fenómeno. Los nuevos análisis sugieren que la ruptura sísmica habría sido más extensa de lo que indicaban los estudios iniciales.
Los especialistas sostienen que integrar imágenes satelitales, registros sísmicos y datos de las boyas oceánicas permitirá desarrollar modelos mucho más precisos para futuras investigaciones.
A medida que las tecnologías espaciales continúan evolucionando, la NASA espera que este tipo de observaciones pueda incorporarse en los sistemas internacionales de monitoreo y alerta, ofreciendo avisos más rápidos y confiables ante eventos extremos que puedan afectar a millones de personas en distintas regiones del mundo.
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