El satélite de la NASA que capturó un tsunami gigante con un comportamiento totalmente inesperado

Según los especialistas, estos resultados podrían ayudar a perfeccionar las simulaciones utilizadas actualmente para anticipar el comportamiento de los tsunamis y estimar con mayor precisión el riesgo para las comunidades costeras.

La importancia de múltiples fuentes de datos

Los investigadores remarcaron que combinar diferentes tecnologías de observación resulta fundamental para comprender mejor tanto los terremotos como los tsunamis que estos generan.

Además de ofrecer información sobre el desplazamiento de las olas, las mediciones permitieron reconstruir con mayor precisión las características del terremoto que originó el fenómeno. Los nuevos análisis sugieren que la ruptura sísmica habría sido más extensa de lo que indicaban los estudios iniciales.

Los especialistas sostienen que integrar imágenes satelitales, registros sísmicos y datos de las boyas oceánicas permitirá desarrollar modelos mucho más precisos para futuras investigaciones.

A medida que las tecnologías espaciales continúan evolucionando, la NASA espera que este tipo de observaciones pueda incorporarse en los sistemas internacionales de monitoreo y alerta, ofreciendo avisos más rápidos y confiables ante eventos extremos que puedan afectar a millones de personas en distintas regiones del mundo.