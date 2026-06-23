Un satélite de la NASA capturó las olas más gigantescas registradas en el océano

Uno de los datos que más sorprendió a los investigadores no fue únicamente su tamaño, sino la capacidad de la energía generada por la tormenta para desplazarse miles de kilómetros.

Según los estudios realizados, las marejadas viajaron alrededor de 24.000 kilómetros, partiendo desde el Pacífico Norte, atravesando distintas regiones oceánicas y llegando hasta sectores del Atlántico tropical.

Mediciones inéditas desde el espacio a mar abierto

La información obtenida por la NASA representa un avance clave para comprender mejor el comportamiento de los océanos y anticipar fenómenos que pueden afectar distintas actividades humanas.

Las olas gigantes en mar abierto pueden representar un peligro para barcos de carga, plataformas marítimas, cables submarinos e infraestructura costera. Por ese motivo, contar con mediciones más exactas ayuda a mejorar los sistemas de prevención.

El satélite SWOT permite estudiar no solo la altura del agua, sino también detalles sobre la dirección de las olas y la manera en la que la energía se distribuye a través de los océanos.

Para los investigadores, este tipo de tecnología abre una nueva etapa en el estudio del planeta, ya que permite observar desde el espacio fenómenos extremos que ocurren en zonas remotas donde resulta muy difícil obtener mediciones tradicionales.

Estos datos podrían servir en el futuro para mejorar las rutas marítimas durante tormentas, diseñar estructuras más resistentes y comprender con mayor profundidad la conexión entre los diferentes océanos del mundo.