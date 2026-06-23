Un satélite de la NASA capturó las olas más gigantescas registradas en el océano
El hallazgo permitió obtener nuevos datos sobre la fuerza de los océanos, la forma en la que las tormentas generan energía y cómo estos movimientos pueden trasladarse por enormes distancias alrededor del planeta.
El océano todavía guarda fenómenos capaces de sorprender incluso a los especialistas. Gracias a los avances tecnológicos, los científicos pueden estudiar desde el espacio movimientos y cambios que antes eran prácticamente imposibles de medir con precisión.
En este contexto, un satélite de la NASA logró registrar una de las olas más grandes medidas desde el espacio en mar abierto, con una altura cercana a los 20 metros, una dimensión comparable con un edificio de varios pisos.
Un satélite de la NASA registró las olas más grandes
El sorprendente registro fue realizado por el satélite SWOT, una misión desarrollada por la NASA junto con la agencia espacial francesa CNES, cuyo objetivo es analizar la superficie del agua con un nivel de detalle nunca antes alcanzado.
Durante una tormenta en el Pacífico Norte, el satélite logró detectar una ola con una altura aproximada de 19,7 metros. Este fenómeno fue provocado por la tormenta tropical Eddie y se convirtió en una de las mediciones más importantes realizadas desde el espacio.
Aunque podrían haber existido olas todavía más grandes en otros momentos, los especialistas explican que captarlas justo cuando ocurren es una tarea muy compleja debido a la inmensidad del océano.
Uno de los datos que más sorprendió a los investigadores no fue únicamente su tamaño, sino la capacidad de la energía generada por la tormenta para desplazarse miles de kilómetros.
Según los estudios realizados, las marejadas viajaron alrededor de 24.000 kilómetros, partiendo desde el Pacífico Norte, atravesando distintas regiones oceánicas y llegando hasta sectores del Atlántico tropical.
Mediciones inéditas desde el espacio a mar abierto
La información obtenida por la NASA representa un avance clave para comprender mejor el comportamiento de los océanos y anticipar fenómenos que pueden afectar distintas actividades humanas.
Las olas gigantes en mar abierto pueden representar un peligro para barcos de carga, plataformas marítimas, cables submarinos e infraestructura costera. Por ese motivo, contar con mediciones más exactas ayuda a mejorar los sistemas de prevención.
El satélite SWOT permite estudiar no solo la altura del agua, sino también detalles sobre la dirección de las olas y la manera en la que la energía se distribuye a través de los océanos.
Para los investigadores, este tipo de tecnología abre una nueva etapa en el estudio del planeta, ya que permite observar desde el espacio fenómenos extremos que ocurren en zonas remotas donde resulta muy difícil obtener mediciones tradicionales.
Estos datos podrían servir en el futuro para mejorar las rutas marítimas durante tormentas, diseñar estructuras más resistentes y comprender con mayor profundidad la conexión entre los diferentes océanos del mundo.
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