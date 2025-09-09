El supermercado con descuentos exclusivos para clientes de determinados bancos
La propuesta incluye descuentos exclusivos y oportunidades limitadas para aprovechar en septiembre.
Las cadenas de supermercados siguen apostando a las promociones bancarias para atraer a los consumidores. En este caso, una de las cadenas más importantes del país anunció un acuerdo con una entidad financiera que permite acceder a rebajas de hasta el 25% en compras realizadas con tarjetas de crédito Visa o Mastercard. La iniciativa busca ofrecer alivio en el bolsillo de los clientes, pero con condiciones específicas de vigencia y alcance.
La promoción es válida en varias provincias y tiene fechas determinadas, lo que obliga a estar atentos al cronograma para no perder la oportunidad. Además, se suma a otros beneficios ya vigentes con diferentes bancos, lo que amplía las opciones para los compradores.
Las promociones exclusivas de Coto
Durante septiembre, Coto ofrece a los clientes del Banco Macro un 25% de descuento sin tope de reintegro en compras realizadas con tarjetas de crédito Visa o Mastercard. Este beneficio se encuentra disponible los martes 2 y 9 de septiembre en sucursales de la Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos y Neuquén.
Además de esta promoción, Coto mantiene acuerdos con otras entidades:
ICBC: 20% de descuento todos los jueves con tarjeta de débito Visa, sin tope de reintegro.
Banco Comafi: 25% de descuento los jueves con tarjeta de débito Visa, con un tope de $10.000.
Banco Columbia: 20% de descuento con tarjetas Visa Débito, o con Visa y Mastercard de crédito en un pago, con un tope de $8.000.
Plan Z con Tarjeta Naranja: 3 cuotas sin interés todos los días.
Programa Ciudadanía Porteña: 15% de descuento los martes y jueves sin tope.
Jubilados y pensionados: 15% en un pago presentando el DNI.
Beneficios ANSES: 10% de descuento de lunes a jueves, sin tope de reintegro.
Con esta variedad de promociones, Coto busca posicionarse como una opción competitiva frente a otras cadenas, reforzando la importancia de combinar descuentos bancarios y ofertas semanales a la hora de hacer las compras.
