El supermercado con descuentos exclusivos para clientes de determinados bancos

Las cadenas de supermercados siguen apostando a las promociones bancarias para atraer a los consumidores. En este caso, una de las cadenas más importantes del país anunció un acuerdo con una entidad financiera que permite acceder a rebajas de hasta el 25% en compras realizadas con tarjetas de crédito Visa o Mastercard. La iniciativa busca ofrecer alivio en el bolsillo de los clientes, pero con condiciones específicas de vigencia y alcance.