Promociones imperdibles: los electrodomésticos más buscados con hasta 50% de descuento
Las rebajas más fuertes de la temporada llegaron con productos que suelen ser los más buscados para el hogar. Desde freidoras de aire hasta aspiradoras y batidoras, hay descuentos de hasta el 50% y opciones de pago en cuotas.
El mercado de pequeños electrodomésticos se renueva constantemente, pero pocas veces aparecen oportunidades con rebajas tan grandes. En estos días, se pueden encontrar artículos esenciales de cocina y cuidado personal con descuentos que van desde el 30% al 50%, además de promociones en cuotas fijas o sin interés según el banco.
Entre los productos más elegidos por los consumidores destacan las freidoras de aire, cafeteras, aspiradoras y batidoras, que se convirtieron en verdaderos aliados para el día a día. Estas ofertas están disponibles tanto en sucursales físicas como en tiendas online, lo que permite aprovecharlas desde cualquier punto del país.
Lo recomendable es consultar disponibilidad antes de comprar, ya que el stock puede variar según el local y la demanda suele ser muy alta cuando aparecen rebajas de este nivel. Aun así, los descuentos actuales son de los más convenientes en lo que va del año para renovar electrodomésticos básicos del hogar.
Ofertas en Coto
-
Cortabarba Top House DT-100: $9.999 (50% OFF).
Balanza de baño Top House EB9370S844: $16.799 (30% OFF).
Freidora Moulinex Easy Pro 1600W 3L: $107.839 (20% OFF).
Aspiradora ciclónica Black & Decker 2200W VCBD8090: $239.999 (20% OFF).
Nebulizador Aspen NU 320 Lite: $82.159 (35% OFF).
Ofertas en Carrefour
-
Air Fryer doble cajón Mandine 9 L: $169.000 (40% OFF), en 9 cuotas fijas con Visa o 3 cuotas sin interés.
Air Fryer Suono 3.8L digital: $79.000 (43% OFF).
Jarra eléctrica Mandine 1,7 L: $52.200 (40% OFF).
Cortacabellos Bluesky: $19.000 (55% OFF).
Batidora planetaria Mandine 5L: $124.000 (40% OFF).
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario