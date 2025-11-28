Dónde conseguir celulares baratos: los supermercados con descuentos
Los beneficios son clave para poder aprovechar de cara a elegir un buen regalo y las grandes cadenas hacen importantes ofertas.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Los supermercados Carrefour y Coto lanzaron ofertas en celulares, con descuentos de hasta el 35% y la posibilidad de pagar en cuotas sin interés, según el comercio y el producto elegido.
Los descuentos en Carrefour
Samsung S24FE (256GB)
- Precio en oferta: $1.749.000
- Descuento del 20% en un pago
Motorola Edge 60 (512GB)
- Precio en oferta: $849.000
- Descuento del 15% en un pago
Samsung A06 (128GB)
- Precio en oferta: $219.000
- Descuento del 35%
- En hasta 3 cuotas sin interés de $73.000
Galaxy A36 (256GB)
- Precio en oferta: $999.000
- Descuento del 15%
- En hasta 6 cuotas sin interés
Xiaomi (64GB)
- Precio en oferta: $179.000
- Descuento del 10%
- En hasta 3 cuotas sin interés
Celular Tecno BG7 (128GB)
- Precio en oferta: $139.000
- Descuento del 30%
- En hasta 3 cuotas sin interés
Los descuentos en Coto
Samsung A54 (128GB)
- Precio en oferta: $764.999
- Descuento del 15%
- Se puede comprar en hasta 6 cuotas sin interés de $127.499
Samsung A56 (256GB)
- Precio en oferta: $836.999
- Descuento del 10%
- En hasta 6 cuotas de $154.999
Samsung A06 (128GB)
- Precio en oferta: $197.999
- Descuento del 10%
- En hasta 6 cuotas de $36.666
Samsung A15 (128GB)
- Precio en oferta: $350.999
- Descuento del 10%
- En hasta 6 cuotas sin interés de $64.999
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario