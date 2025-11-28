MinutoUno

Dónde conseguir celulares baratos: los supermercados con descuentos

Los beneficios son clave para poder aprovechar de cara a elegir un buen regalo y las grandes cadenas hacen importantes ofertas.

Dónde conseguir celulares baratos y con descuentos.

Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.

Los supermercados Carrefour y Coto lanzaron ofertas en celulares, con descuentos de hasta el 35% y la posibilidad de pagar en cuotas sin interés, según el comercio y el producto elegido.

Los descuentos en Carrefour

Samsung S24FE (256GB)

  • Precio en oferta: $1.749.000
  • Descuento del 20% en un pago

Motorola Edge 60 (512GB)

  • Precio en oferta: $849.000
  • Descuento del 15% en un pago

Samsung A06 (128GB)

  • Precio en oferta: $219.000
  • Descuento del 35%
  • En hasta 3 cuotas sin interés de $73.000

Galaxy A36 (256GB)

  • Precio en oferta: $999.000
  • Descuento del 15%
  • En hasta 6 cuotas sin interés

Xiaomi (64GB)

  • Precio en oferta: $179.000
  • Descuento del 10%
  • En hasta 3 cuotas sin interés

Celular Tecno BG7 (128GB)

  • Precio en oferta: $139.000
  • Descuento del 30%
  • En hasta 3 cuotas sin interés

Los descuentos en Coto

Samsung A54 (128GB)

  • Precio en oferta: $764.999
  • Descuento del 15%
  • Se puede comprar en hasta 6 cuotas sin interés de $127.499

Samsung A56 (256GB)

  • Precio en oferta: $836.999
  • Descuento del 10%
  • En hasta 6 cuotas de $154.999

Samsung A06 (128GB)

  • Precio en oferta: $197.999
  • Descuento del 10%
  • En hasta 6 cuotas de $36.666

Samsung A15 (128GB)

  • Precio en oferta: $350.999
  • Descuento del 10%
  • En hasta 6 cuotas sin interés de $64.999

