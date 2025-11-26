El artefacto infaltable para la cocina que está en descuento en varios supermercados
Los principales supermercados del país activaron fuertes descuentos en un artefacto básico para la cocina, con rebajas que llegan hasta el 40%. Mirá.
En los últimos días, varias cadenas lanzaron rebajas en un electrodoméstico que prácticamente todos tienen en su casa, pero que muchos aprovechan para renovar cuando aparecen ofertas agresivas. Con precios más bajos y opciones en acero inoxidable, vintage y multislice, las promociones despertaron un interés inesperado.
Lo llamativo es que algunos modelos quedaron con descuentos que rondan el 30% al 40%, algo poco común para esta época del año. Además, varias tiendas permiten cuotas fijas o incluso sin interés, lo que hace que la compra resulte todavía más accesible. Pero lo más atractivo —y que está generando revuelo— es que hay un modelo puntual que se está agotando más rápido de lo previsto, aunque su precio final sorprende
Los descuentos de Carrefour
Carrefour es una de las cadenas que más variedad exhibe y donde se detectaron las rebajas más fuertes. Algunos modelos incluso superan el 40%, posicionándose como los favoritos de quienes buscan renovar sin gastar de más. Entre los destacados figuran opciones vintage, inoxidables y versiones XL para tostar piezas grandes.
Estas ofertas incluyen descuentos directos sobre el precio de lista y, según el producto, posibilidad de pagar en cuotas. Lo más buscado está dentro de la línea Mandine, que suele agotar stock en fechas de promociones. Sin embargo, no es la única marca: también hay alternativas de Atma, Daewoo, Oster, Electrolux, entre otras.
Lo interesante es que dentro de estas rebajas se esconde un modelo que quedó a un valor sorprendentemente bajo y que ya figura entre los más vendidos del mes. Todavía está disponible, pero especialistas en consumo advierten que podría desaparecer pronto por su relación precio-calidad.
Qué tener en cuenta a la hora de comprar
Revisar si posee niveles regulables de tostado.
Evaluar la potencia (W) según la rapidez que se busque.
Ver si se necesitan ranuras XL o multislice.
Elegir entre inoxidable o plástico dependiendo del uso y la durabilidad que se pretenda.
