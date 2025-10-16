El supermercado que liquida televisores con grandes descuentos y 12 cuotas sin interés
Los beneficios para ahorrar en locales que tienen porcentaje y aprovechar para cambiar la pantalla que mirás desde tu sofá.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
En general, supermercado Coto es un muy buen lugar para realizar compras con descuento, tanto en la categoría almacén pero también de indumentaria, productos para el hogar, etc. A la vez, su outlet es un local excelente para comprar televisores logrando un ahorro en el precio final.
Un supermercado liquida televisores con 20% de descuento
El Coto Outlet es una de las mejores alternativas del mercado para comprar televisores con descuentos inmejorables. En ese sentido, el Coto Outlet fue creado para darle salida a productos que, por distintos motivos, no pueden venderse a precio de góndola. Al respecto, puede representar rebajas de hasta el 40% en productos de electrónica, especialmente televisores.
Sin embargo, no se trata de artículos fallados, todos funcionan como deben, sino que el descuento puede deberse a un cambio de packaging, un rayón casi invisible o que el modelo haya sido reemplazado por uno más nuevo en el catálogo.
Entre las ofertas destacadas del último tiempo figuran modelos de marcas reconocidas con descuentos especiales impactantes:
- Smart TV BGH 55″ 4K – Precio regular: $749.999 / Oferta: $637.499 (15% off y 12 cuotas sin interés)
- Smart TV Top House 32″ – Precio regular: $339.999 / Oferta: $288.115 (15% off y 12 cuotas)
- Smart TV VGH 50″ 4K – Precio regular: $589.999 / Oferta: $471.999 (20% off en un pago)
Además del descuento directo, en muchos casos, la compra se puede financiar en 12 cuotas sin interés.
Asimismo, la web del supermercado Coto muestra precios de televisores con rebajas, pero al compararlos con el outlet físico la diferencia es bastante. Algunos ejemplos del catálogo online para tener en cuenta:
- Smart TV LED PHILIPS 50″ 4K – $594.999,15
- Smart TV LED PHILIPS 65″ 4K – $1.997.499,15
- Smart TV LED TOP HOUSE 50″ 4K – $499.161,19
- Smart TV LED TOP HOUSE 65″ 4K – $1.104.999,15
- Smart TV OLED LG 77″ 4K – $5.439.999,15
- Smart TV LED NOBLEX 43″ – $450.499,15
A pesar de que estos precios son competitivos para el mercado actual, los descuentos del outlet físico suelen ser más agresivos, sobre todo en modelos discontinuados o con detalles mínimos.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario