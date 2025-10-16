El supermercado que liquida televisores con grandes descuentos y 12 cuotas sin interés

Smart TV BGH 55″ 4K – Precio regular: $749.999 / Oferta: $637.499 (15% off y 12 cuotas sin interés)

Smart TV Top House 32″ – Precio regular: $339.999 / Oferta: $288.115 (15% off y 12 cuotas)

Smart TV VGH 50″ 4K – Precio regular: $589.999 / Oferta: $471.999 (20% off en un pago)

Además del descuento directo, en muchos casos, la compra se puede financiar en 12 cuotas sin interés.

Asimismo, la web del supermercado Coto muestra precios de televisores con rebajas, pero al compararlos con el outlet físico la diferencia es bastante. Algunos ejemplos del catálogo online para tener en cuenta:

Smart TV LED PHILIPS 50″ 4K – $594.999,15

Smart TV LED PHILIPS 65″ 4K – $1.997.499,15

Smart TV LED TOP HOUSE 50″ 4K – $499.161,19

Smart TV LED TOP HOUSE 65″ 4K – $1.104.999,15

Smart TV OLED LG 77″ 4K – $5.439.999,15

Smart TV LED NOBLEX 43″ – $450.499,15

A pesar de que estos precios son competitivos para el mercado actual, los descuentos del outlet físico suelen ser más agresivos, sobre todo en modelos discontinuados o con detalles mínimos.