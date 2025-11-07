El supermercado que ofrece tablets a buenos precios y con rebajas
Todos los detalles para que aproveches y vayas a los lugares que no sufren modificaciones en los precios de los equipos y artefactos de tu hogar.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Coto, uno de las principales cadenas de supermercados del país, lanzó nuevas promociones con rebajas que llegan hasta el 80% en pequeños electrodomésticos. Además, en muchos casos, los consumidores pueden acceder a pagos en cuotas sin interés, según el producto y el banco emisor de la tarjeta.
Cómo conseguir las tablets con rebajas
Los descuentos se aplican a través de la Tarjeta Comunidad COTO, una herramienta que cuenta con beneficios exclusivos para los clientes frecuentes. Con esta misma, es posible conseguir una reducción del 20% en el valor final de distintos modelos.
Entre las opciones más económicas se encuentran:
La GFAST Md-97 a $149.599,20 en un solo pago.
La PHILCO a $151.999.
La SKY Kid Pro a $157.499.
Estas promociones son limitadas y suelen agotarse rápidamente por la gran demanda.
Otros descuentos disponibles
El COTO Outlet sigue ofreciendo descuentos en televisores de distintas marcas. Este espacio fue creado para vender productos con precios reducidos por cuestiones menores, como un cambio en el empaque o la llegada de una nueva versión del modelo, pero que funcionan perfectamente.
Los descuentos pueden alcanzar hasta el 40%, y además se pueden conseguir 12 cuotas sin interés. Algunos de los ejemplos más destacados incluyen:
Smart TV BGH 55″ 4K Antes: $749.999 y ahora: $637.499 (15% off y 12 cuotas)
Smart TV Top House 32″ Antes: $339.999 y ahora: $288.115 (15% off)
Smart TV VGH 50″ 4K Antes: $589.999 y ahora: $471.999 (20% off)
En la web de COTO también se pueden encontrar modelos con precios actualizados, como el Smart TV LED PHILIPS 50″ 4K por $594.999,15 o el Smart TV LED TOP HOUSE 50″ 4K por $499.161,19.
