El supermercado que ofrece tablets a buenos precios y con rebajas.

Otros descuentos disponibles

El COTO Outlet sigue ofreciendo descuentos en televisores de distintas marcas. Este espacio fue creado para vender productos con precios reducidos por cuestiones menores, como un cambio en el empaque o la llegada de una nueva versión del modelo, pero que funcionan perfectamente.

Los descuentos pueden alcanzar hasta el 40%, y además se pueden conseguir 12 cuotas sin interés. Algunos de los ejemplos más destacados incluyen:

Smart TV BGH 55″ 4K Antes: $749.999 y ahora: $637.499 (15% off y 12 cuotas)

Smart TV Top House 32″ Antes: $339.999 y ahora: $288.115 (15% off)

Smart TV VGH 50″ 4K Antes: $589.999 y ahora: $471.999 (20% off)

En la web de COTO también se pueden encontrar modelos con precios actualizados, como el Smart TV LED PHILIPS 50″ 4K por $594.999,15 o el Smart TV LED TOP HOUSE 50″ 4K por $499.161,19.