El paso a paso para comprar en Shein y Temu antes de que el Gobierno cambie el régimen courier

El sistema Puerta a Puerta, administrado por Correo Argentino, admite paquetes de hasta USD 3.000 y 20 kilos, con una franquicia anual para los primeros 12 envíos. En tanto, el régimen Courier, utilizado por empresas privadas y plataformas como Shein o Temu, permite hasta cinco envíos por año, con un tope de USD 3.000 y 50 kilos por paquete.