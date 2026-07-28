El paso a paso para comprar en Shein y Temu antes de que el Gobierno cambie el régimen courier
La DGA dio a conocer reformas con el objetivo de modernizar el sistema de compras mediante nuevas herramientas digitales. Los detalles en la nota.
La Dirección General de Aduanas (DGA) avanza en una reforma del régimen courier con el objetivo de introducir cambios en las compras realizadas en el exterior. La propuesta busca reforzar los controles sobre los envíos internacionales, incorporar nuevas herramientas digitales para mejorar la trazabilidad de cada operación y modernizar el sistema vigente.
Además, el organismo confirmó que trabaja en una prueba piloto junto a Amazon para que los tributos puedan abonarse al momento de concretar la compra, una modalidad que, de implementarse de manera definitiva, modificaría parte del esquema actual utilizado para el ingreso de productos al país.
Los productos que seguirán siendo competitivos
- Smartphones de alta gama.
- Notebooks premium.
- Componentes para PC.
- Cámaras fotográficas.
- Consolas de videojuegos.
- Perfumes importados.
- Repuestos electrónicos difíciles de conseguir en Argentina.
Los productos que dejarán de ser atractivos
- Accesorios económicos.
- Ropa básica.
- Bijouterie.
- Pequeños gadgets.
- Artículos de bajo valor unitario.
Qué tener en cuenta para comprar en Shein y Temu ante los cambios en el régimen courier
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contempla dos modalidades para realizar compras en el exterior: el régimen Puerta a Puerta y el régimen Courier. Si bien ambos permiten importar productos para uso personal, cada uno establece condiciones diferentes en cuanto a la cantidad de envíos, los límites de peso y valor y el tratamiento de los impuestos.
El sistema Puerta a Puerta, administrado por Correo Argentino, admite paquetes de hasta USD 3.000 y 20 kilos, con una franquicia anual para los primeros 12 envíos. En tanto, el régimen Courier, utilizado por empresas privadas y plataformas como Shein o Temu, permite hasta cinco envíos por año, con un tope de USD 3.000 y 50 kilos por paquete.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario