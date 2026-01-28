El supermercado con un importante descuento: cómo acceder
Los beneficios para ahorrar en locales que no sufren modificaciones en los precios para elegir los mejores sabores que rellenarán tus alacenas.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Es por eso que, durante todo enero 2026, una cadena de supermercados lanzó una promoción exclusiva para los usuarios de una billetera virtual. Conocé todo sobre los beneficios acá.
30% de descuento en Supermercados COTO
Supermercados COTO se posiciona entre las principales cadenas de supermercados del país. Sus clientes suelen destacar la amplia variedad de ofertas, descuentos, promociones y la alta calidad de sus productos, lo que ofrece un servicio imbatible para aquellas personas que buscan cuidar su economía, pero llevarse una gran variedad de productos.
En esta ocasión, Coto lanzó una promoción para este primer mes del 2026 que brinda un 30% de descuento en todos sus productos, para aquellas personas que abonen a través de Banco Nación. Los descuentos tienen un tope de reintegro de hasta $12.000 por cliente por semana, y se aplican todos de manera exclusiva todos los viernes del mes.
Otros descuentos en COTO
Coto ofrece otras promociones según cada día de la semana, que incluyen:
- 25% descuento en un pago con tarjetas de crédito del Banco Ciudad, durante los lunes.
- 10% descuento, en un pago, con tarjetas de débito y crédito asociadas al programa de Beneficios Anses. De lunes a jueves.
- 15% descuento para todos los jubilados y pensionados, en un pago, con todos los medios de pago, presentando DNI. Todos los martes y jueves.
- 25% de descuento pagando con Visa Débito del Banco Comafi. Todos los jueves.
- 30% de descuento pagando con tarjetas de crédito del Banco Columbia. Todos los jueves.
