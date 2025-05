El truco casero para evitar que las papas con brotes arruinen la comida

El paso a paso para evitar que las papas con brotes arruinen la comida

Colocá entre cuatro y cinco hojas de laurel dentro de la bolsa, caja o recipiente donde guardás las papas. Este ingrediente natural es muy efectivo para retrasar la germinación gracias a sus propiedades antifúngicas y antibacterianas, que frenan el crecimiento de microorganismos.

dentro de la bolsa, caja o recipiente donde guardás las papas. Este ingrediente natural es muy efectivo para retrasar la germinación gracias a sus propiedades antifúngicas y antibacterianas, que frenan el crecimiento de microorganismos. Guardá las papas con las hojas de laurel en un lugar fresco , seco y oscuro. La temperatura ideal para conservarlas está entre 4 y 10 grados, por eso espacios como la despensa o una bodega son perfectos.

, seco y oscuro. La temperatura ideal para conservarlas está entre 4 y 10 grados, por eso espacios como la despensa o una bodega son perfectos. Asegurate de que el recipiente permita cierta ventilación para evitar la humedad, que puede acelerar el deterioro.

Revisá periódicamente las papas y cambiá las hojas de laurel cuando estén secas para mantener la efectividad del método.

Siguiendo estos simples pasos, vas a poder conservar las papas frescas por más tiempo y evitar que broten antes de lo esperado.

Además del laurel, hay varios trucos caseros para conservar las papas frescas por más tiempo. Por ejemplo, colocar una manzana junto a las papas en la caja ayuda a frenar la brotación, ya que libera gases que inhiben el crecimiento de los brotes. Un error común es guardar las papas junto con las cebollas, que producen humedad y compuestos que aceleran la descomposición, por eso lo ideal es almacenarlas por separado para mantener su calidad.

Otro consejo importante para conservar las papas es no lavarlas antes de guardarlas, ya que la humedad favorece el deterioro. Es mejor dejarlas con algo de tierra, siempre que no estén demasiado sucias, para protegerlas mejor. Estos métodos naturales no afectan el sabor ni la textura y son soluciones simples para evitar el desperdicio y mantener las papas en óptimas condiciones durante más tiempo.