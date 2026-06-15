Por Manuel Adorni se profundiza la interna libertaria: banca de Javier Milei y burlas de Victoria Villarruel

El texto apunta a minimizar las críticas contra el jefe de Gabinete, a quien se le cuestiona no haber declarado una suma cercana a los 500.000 dólares antes de asumir en la gestión pública. El fragmento compartido por el Presidente plantea de forma tajante: “En Argentina una acusación semejante equivale más o menos a denunciar a alguien por tener un paraguas en su casa durante un monzón”.

La burla irónica de Victoria Villarruel a Manuel Adorni

En la vereda opuesta, la vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a evidenciar las fuertes diferencias metodológicas y políticas que mantiene con el Poder Ejecutivo.

En lugar de alinearse detrás de la estrategia de defensa de la Casa Rosada, Villarruel eligió el camino de la sátira digital para apuntar de lleno contra Adorni.

El foco de la crítica de la titular del Senado se centró en el escándalo por los ahorros en Bitcoins que el jefe de Gabinete esgrimió como argumento para justificar el fuerte incremento en su patrimonio declarado.

Para ello, Villarruel subió una historia a su cuenta de Instagram que causó un fuerte impacto político: compartió una foto del histórico conductor de televisión Silvio Soldán sosteniendo un pendrive, y el clásico latiguillo televisivo "¿Y si esta semana te toca a vos?".

La publicación fue leída de inmediato por todo el arco político como una alusión directa y burlona hacia las explicaciones que brindó Adorni sobre el origen del medio millón de dólares que incorporó recientemente a sus presentaciones ante los organismos de control, dejando en evidencia que el escándalo patrimonial ya se transformó en un nuevo frente de batalla interno dentro del propio Gobierno.