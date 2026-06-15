Por Manuel Adorni se profundiza la interna libertaria: banca de Javier Milei y burlas de Victoria Villarruel
La polémica declaración jurada y los argumentos del jefe de Gabinete y su misterioso pendrive con medio millón de dólares generan fricciones en el Gobierno.
Las inconsistencias en las declaraciones juradas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvieron a encender las alarmas en el seno del oficialismo, profundizando las divisiones entre el presidente Javier Milei, quien insiste en respaldarlo públicamente, y la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien optó por la ironía para marcar distancia.
Frente a la ola de cuestionamientos provenientes tanto de la oposición como de sectores aliados al oficialismo, el Presidente utilizó sus cuentas oficiales para dejar en claro su postura de apoyo absoluto hacia el funcionario de su confianza.
A través de sus historias de Instagram, el mandatario difundió una publicación que vaticina un desenlace favorable para el Gobierno. “Nuestro Presidente Milei bancando a Adorni va a salir fortalecido, como pasó ya varias veces con las mil y una operaciones que le hicieron. Me hago cargo de lo que digo. Anótenlo”, compartió.
En sintonía con esta defensa, Milei también reposteó en su cuenta de X una columna de opinión escrita por el autor Leonardo Facco, titulada “Adorni y la defensa del ahorro”.
El texto apunta a minimizar las críticas contra el jefe de Gabinete, a quien se le cuestiona no haber declarado una suma cercana a los 500.000 dólares antes de asumir en la gestión pública. El fragmento compartido por el Presidente plantea de forma tajante: “En Argentina una acusación semejante equivale más o menos a denunciar a alguien por tener un paraguas en su casa durante un monzón”.
La burla irónica de Victoria Villarruel a Manuel Adorni
En la vereda opuesta, la vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a evidenciar las fuertes diferencias metodológicas y políticas que mantiene con el Poder Ejecutivo.
En lugar de alinearse detrás de la estrategia de defensa de la Casa Rosada, Villarruel eligió el camino de la sátira digital para apuntar de lleno contra Adorni.
El foco de la crítica de la titular del Senado se centró en el escándalo por los ahorros en Bitcoins que el jefe de Gabinete esgrimió como argumento para justificar el fuerte incremento en su patrimonio declarado.
Para ello, Villarruel subió una historia a su cuenta de Instagram que causó un fuerte impacto político: compartió una foto del histórico conductor de televisión Silvio Soldán sosteniendo un pendrive, y el clásico latiguillo televisivo "¿Y si esta semana te toca a vos?".
La publicación fue leída de inmediato por todo el arco político como una alusión directa y burlona hacia las explicaciones que brindó Adorni sobre el origen del medio millón de dólares que incorporó recientemente a sus presentaciones ante los organismos de control, dejando en evidencia que el escándalo patrimonial ya se transformó en un nuevo frente de batalla interno dentro del propio Gobierno.
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