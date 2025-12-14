El truco casero para lograr que el limonero dé el doble de limones

Superalimentos - Limón.png

Este truco casero funciona porque el potasio mejora el tamaño y la jugosidad de los frutos, mientras que el nitrógeno estimula el crecimiento y la floración. A eso se suma la leve acidez del café, perfecta para los cítricos, que se desarrollan mejor en suelos algo ácidos. El resultado es un sistema radicular más fuerte y una mejor disponibilidad de nutrientes.

De todos modos, el abono es solo una parte del cuidado. Acompañalo con una poda anual, riegos regulares sin encharcar y al menos seis horas de sol directo. Evitá trasplantes o cambios bruscos durante la floración.

En definitiva, reutilizar cáscaras y café es una opción económica, sustentable y efectiva para potenciar la producción del limonero en casa. Probalo primero en una maceta o ejemplar joven y observá cómo responde en pocas semanas.