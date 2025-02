El truco casero que mantiene el perfume rico dentro de la casa

Luego, agregó: "Hoy te enseñaré una mezcla que dejará tu piso brilloso y toda tu casa olorosa por mucho más de 48 horas", con el objetivo de que más personas se animen a probarlo en sus hogares. "Un truco que es un secreto de mi familia y te va a encantar por lo fácil que es de hacer y de usar", aseguró, mientras detallaba cada uno de los pasos a seguir.

El paso a paso para mantener el perfume dentro de la casa

El primer paso es llenar un balde con agua .

. Luego, se deben agregar dos tapitas de desinfectante para pisos.

Después, es importante incorporar dos tapitas de alcohol. “ No solo lograrás un piso brillante, sino también libre de bacterias ”, aseguró la creadora de contenido.

”, aseguró la creadora de contenido. El siguiente ingrediente es fundamental: dos cucharadas de vinagre blanco, ideal para desinfectar, repeler plagas y aportar un brillo extra a la superficie.

También recomendó sumar una tapita de aceite de palo de rosa.

sumar una de aceite de palo de rosa. Para finalizar, hay que mezclar bien todos los ingredientes, mojar el trapeador y limpiar el piso con esta solución.

Como si fuera poco, la mujer también destacó que esta preparación es perfecta para higienizar el baño y otros ambientes del hogar. El video no tardó en volverse viral, superando los 200 mil “me gusta” y acumulando cientos de comentarios con opiniones variadas.

perfume.jpg

"Omito el aceite y le agregas bicarbonato ideal los deja limpios y blancos además desinfecta yo lo he hecho y no queda para nada resbaloso", comentó un usuario. "Realmente solo le da brillo al piso para que no se vea opaco nada más", opinó otro. "Yo lo hice y no queda nada brilloso, queda opaco pero si quita las manchas", agregó alguien más.