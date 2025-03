El truco casero para sacar el mal olor del baño los días de lluvia

El paso a paso para sacar el mal olor del baño cuando llueve

En el video, el ferretero explica que en todos los baños se encuentra una rejilla de aproximadamente 15x15 cm, conocida como "pileta de patio". Esta rejilla conecta el vanitory, bidet, ducha y la salida hacia las cloacas. Si retirás la rejilla, vas a ver el recipiente por donde descarga el agua, y si notás que está emitiendo mal olor, lo más probable es que le falte una pieza esencial: la "trampa de agua".

Para solucionar este problema, el ferretero sugiere colocar esta pieza, ya que evita que los vapores de la cloaca lleguen al ambiente del baño. Si no tenés la trampa de agua específica, no te preocupes: podés ir a la ferretería y comprar una trampita de agua. En caso de que no la tengan, otra opción es pedir un codo de 50, que cumple la misma función de sellado.

Embed - Marcos Etcheverry - Estrada 1871. Rio Cuarto on Instagram: "Te ayudo a eliminar olores de baños y cocinas #ferreteria #ferreteros #service #ayuda #tip #tips #ferretero #plomero #agua #cloacas" View this post on Instagram A post shared by Marcos Etcheverry - Estrada 1871. Rio Cuarto (@ferreteriaetcheverry1)

Con este simple paso, vas a evitar que los vapores desagradables de la cloaca suban al baño, solucionando un problema común en época de lluvias o alta humedad. Lo mismo ocurre en los inodoros, que también cuentan con una trampa de agua para evitar estos inconvenientes.