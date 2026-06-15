El pueblo en Uruguay que fue visitado por Charles Darwin y tiene mucha paz

La localidad ganó notoriedad por una curiosa elección popular relacionada con su nombre. Durante años coexistieron distintas denominaciones, entre ellas Sacachispas, Villa Darwin y Perico Flaco. Finalmente, los habitantes optaron por mantener el nombre de Sacachispas para identificar a este pueblo de cerca de 500 habitantes ubicado en el departamento de Soriano.

Embed - Sacachispas, Uruguay por dentro 28 de Junio del 2025.

Uno de los principales puntos de interés para quienes realizan turismo en la zona es el Cerro de los Claveles, situado a unos dos kilómetros del centro. Se trata de una elevación de aproximadamente 60 metros que se alza sobre la costa del Río Negro y brinda una vista panorámica del paisaje rural. Aunque los claveles que dieron origen a su nombre prácticamente desaparecieron, los vecinos sostienen que el lugar conserva el mismo atractivo natural que maravilló a Charles Darwin durante su paso por la región.

La belleza de este escenario quedó reflejada en los escritos del científico inglés. En uno de sus diarios de viaje de 1833 describió al Río Negro como uno de los paisajes más pintorescos que había observado en Sudamérica, destacando la combinación de barrancas, vegetación y extensas llanuras. Ese legado histórico sigue siendo uno de los mayores atractivos para quienes buscan descubrir rincones poco conocidos de Uruguay.

Dónde queda Sacachispas

Ubicada en el departamento de Soriano, Sacachispas, también conocida como Villa Darwin, es una pequeña localidad de Uruguay que conserva una estrecha relación con la historia del célebre naturalista inglés Charles Darwin. El pueblo se encuentra sobre las márgenes del arroyo Perico Flaco, en una zona caracterizada por la tranquilidad y los paisajes rurales.

Este destino, que forma parte de los rincones menos explorados por el turismo en Uruguay, está situado a casi 300 kilómetros de Montevideo y atrae a quienes buscan conocer lugares con valor histórico y natural. Su principal reconocimiento se debe a la visita que realizó Darwin en 1833, durante uno de los recorridos que marcaron sus investigaciones por Sudamérica.

Cómo llegar a Sacachispas

Desde Montevideo, llegar a Sacachispas requiere recorrer unos 288 kilómetros por las rutas 1, 3 y 14. El viaje en auto demanda cerca de tres horas y media, aunque también existen opciones de transporte público desde localidades cercanas.