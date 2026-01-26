El truco casero para terminar con la flacidez en el cuello
Una fisioterapeuta explicó en un video de FisioOnline por qué fortalecer esa zona del cuerpo es clave para mejorar la postura, el movimiento y prevenir dolores.
En el universo del fitness y la salud, la tonificación corporal suele enfocarse casi exclusivamente en brazos, abdomen o piernas. Sin embargo, el cuello es una de las zonas que más delata el paso del tiempo y, paradójicamente, una de las menos trabajadas.
Sobre este punto pone el foco la fisioterapeuta Daniela Toro, quien explica que fortalecer esta área no solo es posible, sino también sencillo, si se aplica un truco casero basado en ejercicios controlados y constancia.
La especialista detalla que los movimientos deben ser dinámicos pero suaves, realizados con plena conciencia corporal, sin forzar ni generar dolor. La rutina se complementa con un masaje profundo y rítmico, ideal para estimular los músculos y mejorar la circulación.
No hace falta equipamiento ni largas sesiones: con cinco minutos por día, usando aceite o crema, y realizando entre 10 y 15 repeticiones por ejercicio, tres veces por semana, ya se pueden notar cambios progresivos en la firmeza de la piel y el tono muscular del cuello.
El truco para eliminar la papada
Uno de los beneficios más buscados de este truco casero es la reducción de la papada, una zona donde suele acumularse flacidez y grasa. Según explica Daniela Toro en su video de YouTube, al fortalecer los músculos cervicales se mejora el sostén de la piel, lo que ayuda a redefinir el contorno del cuello y el mentón de manera natural.
Pero los beneficios no se limitan a lo estético. Un cuello tonificado contribuye a una mejor postura, ya que permite sostener la cabeza con menor esfuerzo y reduce la tensión en la espalda alta y los hombros. Además, estos ejercicios favorecen la circulación sanguínea en la zona, lo que mejora la oxigenación de los tejidos y potencia su aspecto saludable.
Este enfoque integral refuerza la idea de que cuidar el cuello no es solo una cuestión de imagen, sino también de bienestar físico. Como en toda rutina de salud, lo recomendable es adaptar los ejercicios a cada caso y, de ser posible, contar con la orientación de un profesional que evalúe las necesidades individuales.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario