El truco casero para terminar con la flacidez en el cuello

Pero los beneficios no se limitan a lo estético. Un cuello tonificado contribuye a una mejor postura, ya que permite sostener la cabeza con menor esfuerzo y reduce la tensión en la espalda alta y los hombros. Además, estos ejercicios favorecen la circulación sanguínea en la zona, lo que mejora la oxigenación de los tejidos y potencia su aspecto saludable.

Este enfoque integral refuerza la idea de que cuidar el cuello no es solo una cuestión de imagen, sino también de bienestar físico. Como en toda rutina de salud, lo recomendable es adaptar los ejercicios a cada caso y, de ser posible, contar con la orientación de un profesional que evalúe las necesidades individuales.