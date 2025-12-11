El truco casero para terminar con los olores fuertes de la cocina

Aromatizar el ambiente de forma natural

Para completar este método económico, se puede perfumar el ambiente con un preparado simple. Colocá en una olla tres tazas de vinagre, una de agua y unas ramas de canela. Llevá a fuego bajo y dejá hervir lentamente durante un par de horas.

Este paso permite que los aromas agradables se expandan y los malos olores de la cocina queden en el pasado. Resultado final: ambiente limpio, perfumado y sin gastar de más. Cocina reseteada, como corresponde.