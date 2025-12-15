El truco para dejar los platos limpios y como nuevos de manera sencilla
Una especialista en gastronomía reveló que lavar vasos y tazas con sal puede ser más efectivo que el detergente y ayuda a frenar la proliferación de bacterias.
Un truco casero que gana popularidad en la cocina es lavar vasos y tazas con sal, una alternativa natural más efectiva que el detergente. Este método elimina manchas visibles de café o té y combate bacterias y hongos que se acumulan en utensilios húmedos o mal lavados. Además, es económico, ecológico y reduce el uso de químicos.
Especialistas y creadores de contenido, como la tiktoker @elenacocinacreativa, destacan que la sal funciona mejor que muchos detergentes para remover residuos grasos y manchas difíciles, actuando como abrasivo natural y desinfectante suave, sin dejar olores ni químicos.
Este procedimiento es ideal para quienes usan sus tazas a diario y no siempre logran secarlas correctamente, evitando que se conviertan en un foco de bacterias que pueden causar malestares digestivos. Incorporar este truco casero mejora la limpieza y protege la salud de toda la familia, dejando los utensilios siempre frescos y seguros.
El truco para dejar los platos muy limpios
Si querés aplicar este truco casero en tu cocina, seguí estos pasos sencillos pero efectivos:
- Colocá un poco e sal gruesa sobre una esponja seca.
- Frotá los vasos, tazas y otros utensilios, prestando atención a las manchas persistentes y a las áreas húmedas, como asas y bordes.
- Cubrí toda la superficie para eliminar residuos de café, té, grasa y bacterias.
- Enjuagá con agua tibia hasta que la sal y la suciedad se retiren completamente.
- Secá bien los utensilios con un paño limpio o dejalos al aire en un escurridor.
- Guardalos secos para evitar que se acumulen hongos u otros microorganismos.
Con este simple procedimiento, tus vasos y tazas quedarán limpios, libres de olores y bacterias, y podrás reducir el uso de productos químicos en la cocina. Es un truco casero que combina efectividad, cuidado de la salud y respeto por el medio ambiente, ideal para sumar a tu rutina diaria y mantener los utensilios siempre como nuevos.
