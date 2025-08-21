Turismo en Uruguay: los tres destinos que compitieron por ser los más lindos

Situado en la desembocadura del río Santa Lucía, combina historia y naturaleza: su puerto y pista de regatas atraen a los amantes de los deportes acuáticos, mientras que los cercanos Humedales de Santa Lucía y el Parque Lecocq ofrecen un entorno ecológico y natural compuesto por una gran diversidad de flora y fauna.

Además, el puente de la Barra de Santa Lucía, inaugurado en 1925 para el comercio y transporte de carne mediante tranvía, es uno de los íconos más importantes de Uruguay.

Aiguá

Aiguá Esta pequeña localidad está ubicada en el departamento de Maldonado. Intendencia Maldonado

En el norte de Maldonado, entre sierras, se encuentra Aiguá, un pueblo con más de 100 años que combina historia, arquitectura antigua y naturaleza. Su tranquilidad y su casco histórico bien conservado lo hacen ideal para quienes buscan conocer la tradición local.

Fundado gracias a la donación de tierras de Doña Margarita Muñiz en el siglo XIX, conserva edificaciones históricas como la Capilla San Antonio y la escuela local, además del Solar de Margarita Muñiz, reconstruido en homenaje a su fundadora.