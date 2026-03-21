El truco ideal para dejar el piso y los azulejos más que limpios
Probá este truco casero fácil y efectivo para limpiar las juntas de azulejos y el piso usando ingredientes que seguro ya tenés en casa.
El truco casero para limpiar las juntas de los azulejos en cocina, baño o pisos se volvió una solución práctica para enfrentar una tarea que suele ser complicada. Con pocos ingredientes que seguro ya tenés en casa, este método permite mejorar notablemente el aspecto de las superficies.
Con el uso diario, la suciedad se acumula en las juntas y hace que se vean más oscuras. Este truco casero, difundido por un especialista en limpieza, ayuda a recuperar su color original y dejarlas como nuevas. Para aplicarlo, solo necesitás tres ingredientes básicos y un atomizador, aunque no se recomienda usarlo en mármol o granito sin protección.
El truco casero para dejar los azulejos como nuevos
Si las juntas de los azulejos están oscuras o percudidas, este truco casero es una opción simple y efectiva para devolverles su color original sin gastar de más. Para preparar este truco casero, solo necesitás agua y vinagre blanco en partes iguales, y 1/2 cucharadita de detergente. A continuación el paso a paso:
- Colocá todos los ingredientes en un atomizador limpio.
- Aplicá la mezcla directamente sobre las juntas sucias.
- Frotá con una esponja para remover la suciedad acumulada.
- Secá con un trapo limpio y seco para ver el resultado final.
Con este truco casero, podés mejorar notablemente el aspecto de las juntas y mantener los ambientes más prolijos de manera rápida y económica.
Por otro lado, cuando la suciedad está más impregnada o las juntas se ven muy oscuras, podés recurrir a una variante más intensa de este truco casero, ideal también para limpiar bañeras, paredes o mamparas con restos de jabón.
En estos casos, se puede potenciar la limpieza agregando un poco de agua oxigenada, aunque siempre conviene probar primero en una zona poco visible para evitar daños.
Para esta segunda opción vas a necesitar bicarbonato de sodio, detergente y un poco de agua, que juntos forman una pasta limpiadora más densa.
Primero, mezclá los ingredientes hasta lograr una preparación espesa. Luego, aplicala directamente sobre la superficie que quieras limpiar y dejá que actúe unos minutos. Después, frotá con una esponja para eliminar la grasa y suciedad adherida. Finalmente, retirás el excedente con un trapo seco.
Este tipo de trucos caseros no solo ayudan a mejorar la limpieza del hogar, sino que también permiten mantener las superficies en buen estado sin necesidad de usar productos costosos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario