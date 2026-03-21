El truco ideal para dejar el piso y los azulejos más que limpios

En estos casos, se puede potenciar la limpieza agregando un poco de agua oxigenada, aunque siempre conviene probar primero en una zona poco visible para evitar daños.

Para esta segunda opción vas a necesitar bicarbonato de sodio, detergente y un poco de agua, que juntos forman una pasta limpiadora más densa.

Primero, mezclá los ingredientes hasta lograr una preparación espesa. Luego, aplicala directamente sobre la superficie que quieras limpiar y dejá que actúe unos minutos. Después, frotá con una esponja para eliminar la grasa y suciedad adherida. Finalmente, retirás el excedente con un trapo seco.

Este tipo de trucos caseros no solo ayudan a mejorar la limpieza del hogar, sino que también permiten mantener las superficies en buen estado sin necesidad de usar productos costosos.