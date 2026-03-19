Truco casero: el método con limón para eliminar las manchas de transpiración

De qué trata el truco casero para eliminar las manchas de transpiración

El truco casero consiste en preparar una pasta a base de jugo de limón, bicarbonato de sodio y una pequeña cantidad de sal. La combinación genera una reacción que ayuda a descomponer los residuos de sudor, que suelen quedar adheridos a las fibras de la tela. Esto facilita su eliminación durante el lavado.