El truco para lavar la ropa y quitar manchas de grasa

El truco casero viral explotó en TikTok, donde miles de usuarios lo compartieron como solución rápida para las manchas difíciles. Uno de los videos más vistos, con más de 2 millones de reproducciones, muestra cómo una joven limpia una remera blanca en pocos minutos usando solo hielo y detergente.

“Pensé que no iba a servir, pero la prenda quedó impecable”, comentó una usuaria. Otros sumaron consejos como espolvorear sal fina antes del hielo para absorber mejor la grasa o apoyar la ropa sobre una toalla para evitar que la mancha se expanda.

Especialistas en limpieza explican que el hielo actúa como un “fijador inverso”: endurece la grasa y permite retirarla sin frotar, lo que ayuda a cuidar las fibras y mantener la prenda en buen estado.