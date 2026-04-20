El truco para lavar la ropa y quitar manchas de grasa
Con un simple truco casero, podés eliminar manchas de grasa de forma rápida y económica, sin usar químicos ni gastar de más en soluciones industriales.
Cuando una prenda preferida se arruina con grasa o otra elemento, suele pensarse que no tiene solución. Sin embargo, un truco casero se volvió viral en redes por su sorprendente eficacia: aplicar cubos de hielo para eliminar incluso las manchas difíciles.
Este método destaca por su practicidad, bajo costo y porque se puede hacer en casa sin necesidad de productos químicos, convirtiéndose en una opción ideal para el cuidado de la ropa.
El truco casero para eliminar manchas de grasa
Este truco casero se basa en colocar cubitos de hielo directamente sobre la mancha de grasa. Conviene aplicarlo apenas ocurre el derrame, aunque también da buenos resultados en manchas ya secas. El frío solidifica los residuos grasos y facilita retirarlos con una cuchara o un cuchillo sin filo, evitando que penetren más en la tela.
Luego de quitar el exceso, se recomienda usar detergente líquido —idealmente de cocina— sobre la zona afectada. Se deja actuar unos minutos y se enjuaga con agua tibia o caliente, según el tipo de tela. Si la marca persiste, se puede repetir el proceso o sumar una pizca de bicarbonato de sodio, que potencia el efecto desengrasante.
El método funciona bien en algodón, lino y jeans, aunque en telas delicadas como la seda se aconseja más cuidado. En esos casos, un shampoo neutro puede reemplazar al detergente para evitar daños.
El truco casero viral explotó en TikTok, donde miles de usuarios lo compartieron como solución rápida para las manchas difíciles. Uno de los videos más vistos, con más de 2 millones de reproducciones, muestra cómo una joven limpia una remera blanca en pocos minutos usando solo hielo y detergente.
“Pensé que no iba a servir, pero la prenda quedó impecable”, comentó una usuaria. Otros sumaron consejos como espolvorear sal fina antes del hielo para absorber mejor la grasa o apoyar la ropa sobre una toalla para evitar que la mancha se expanda.
Especialistas en limpieza explican que el hielo actúa como un “fijador inverso”: endurece la grasa y permite retirarla sin frotar, lo que ayuda a cuidar las fibras y mantener la prenda en buen estado.
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