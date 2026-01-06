El truco para lograr que el limonero florezca con fuerza

Conseguí entre cinco y diez clavos oxidados comunes. Si no están oxidados, dejalos unos días al aire libre con agua.

comunes. Si no están oxidados, dejalos unos días al aire libre con agua. Identificá la zona radicular del limonero, siempre lejos del tronco principal.

del limonero, siempre lejos del tronco principal. Enterrá los clavos en el suelo , de forma superficial, sin pinchar raíces ni apoyar sobre la base del árbol.

, de forma superficial, sin pinchar raíces ni apoyar sobre la base del árbol. Mantené un riego regular para que la humedad active la liberación del hierro.

para que la humedad active la liberación del hierro. Observá los cambios con el correr de las semanas: hojas más verdes, mayor vigor y aparición de brotes florales.

Este truco para el limonero funciona mejor si se combina con un suelo aireado, una poda moderada y un uso equilibrado de fertilizantes. El exceso de nitrógeno favorece el crecimiento de hojas pero reduce la floración.

Si después de algunos meses no hay mejoras visibles, lo ideal es analizar el pH del suelo o consultar con un especialista en cuidado de cítricos. En jardinería, observar y ajustar vale más que apurarse.