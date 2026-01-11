El truco para nutrir el pelo sin necesidad de tener que usar tinturas

Para realizar este truco casero, se recomienda preparar una infusión concentrada con flores secas de manzanilla y agua hirviendo, dejarla reposar el tiempo suficiente y aplicarla sobre el pelo limpio y seco con un pulverizador.

Tras dejar actuar entre una y dos horas y enjuagar, el resultado es un cabello visiblemente más luminoso, con mejor caída y un aspecto sano.

Incorporado de forma regular en la rutina, este truco casero para el pelo se convierte en un gran aliado para quienes buscan aclarar el pelo naturalmente, mantener el color, fortalecer la fibra capilar y sumar brillo sin recurrir a tinturas ni tratamientos agresivos.