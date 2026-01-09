MinutoUno

El truco para espantar los insectos de la pileta: cómo es el procedimiento

Un truco casero y de bajo costo permite mantener la pileta libre de insectos, sin recurrir a químicos agresivos ni necesidad de vaciar o renovar el agua.

El truco casero para espantar los insectos de la pileta se apoya en un principio simple y efectivo: atraer a los insectos fuera del agua de baño y evitar que lleguen a la superficie, sin alterar el equilibrio químico ni recurrir a productos agresivos.

Es una alternativa práctica para quienes buscan mantener la pileta limpia durante el verano con un método económico y fácil de aplicar.

El procedimiento para ahuyentar los insectos de la pileta

  • Seleccionar recipientes pequeños, preferentemente de plástico o vidrio, de boca ancha y poca profundidad, que puedan colocarse de forma estable cerca de la pileta.
  • Llenar cada recipiente con agua común hasta cubrir el fondo y agregar entre dos y cuatro gotas de detergente para platos, mezclando suavemente.
  • Distribuir los recipientes en distintos sectores del perímetro de la pileta, apoyados sobre el borde, el solárium o mesas cercanas, siempre fuera del agua destinada al baño.
  • Durante la tarde y la noche, el aroma de la mezcla actúa como atrayente para mosquitos y pequeños insectos voladores que suelen concentrarse alrededor de la pileta.
  • Al intentar posarse sobre el líquido, el detergente rompe la tensión superficial, lo que impide que los insectos se sostengan y provoca que queden atrapados en el recipiente.
  • Controlar los recipientes a diario, retirar los insectos acumulados y renovar la mezcla para mantener su efectividad, especialmente en días de altas temperaturas.
  • Reubicar los recipientes si es necesario, priorizando las zonas donde se observe mayor presencia de insectos, como áreas cercanas a plantas o sectores con poca circulación de aire.
dengue
Los mosquitos Aedes aegypti, transmisores del dengue, el zika y la fiebre chikungunya

Los mosquitos Aedes aegypti, transmisores del dengue, el zika y la fiebre chikungunya

No se recomienda bajo ningún punto verter detergente o jabón directamente en la pileta, ya que esto puede alterar el balance químico del agua, generar espuma persistente y afectar el correcto funcionamiento del sistema de filtrado.

Utilizado de manera correcta, este método ayuda a reducir la presencia de insectos sin comprometer la calidad del agua ni el mantenimiento general de la pileta.

