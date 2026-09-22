El truco del papel de aluminio detrás del módem para optimizar el Wi-Fi

Por este motivo, una lámina de aluminio ubicada estratégicamente detrás del router puede actuar como una superficie reflectante. Al darle una ligera curvatura, parte de la señal que normalmente se dirigiría hacia atrás puede orientarse hacia adelante y concentrarse en una zona específica.

La lógica puede compararse, de manera simplificada, con el funcionamiento de una antena parabólica: la forma de la superficie permite modificar la dirección en la que se propagan las ondas.

Un antecedente relacionado con este principio fue un estudio realizado en 2017 por investigadores de la Universidad de Dartmouth. Allí se utilizaron reflectores personalizados fabricados mediante impresión 3D para modificar la distribución de la señal Wi-Fi y se observaron mejoras importantes en determinados sectores.

Sin embargo, una hoja de aluminio colocada de manera casera no equivale a aquellos reflectores diseñados específicamente. Según la información de referencia, en un hogar la mejora podría ser mucho más moderada y dependerá de las características particulares del ambiente.

El truco puede resultar especialmente útil cuando se pretende mejorar la cobertura en una dirección concreta, como un dormitorio, un escritorio o el sector donde se encuentran varios dispositivos. La contrapartida es que orientar la señal hacia un lado puede reducirla en otro.

Tampoco resuelve inconvenientes provocados por paredes demasiado gruesas, grandes distancias, interferencias o una ubicación inadecuada del router. Si la conexión funciona mal en prácticamente toda la vivienda, será necesario considerar otras alternativas.

Cómo aplicarlo sin dañar el módem

Para realizar la prueba se necesita únicamente una lámina de papel aluminio, que debe moldearse suavemente hasta conseguir una superficie ligeramente curva. No es necesario que entre en contacto directo con el router.

El aluminio debe ubicarse detrás del módem y en el lado contrario al ambiente hacia el que se pretende dirigir la señal. La parte curva debe quedar orientada de manera que refleje las ondas hacia la habitación donde se busca mejorar la cobertura.

Uno de los cuidados más importantes es mantener completamente libres las ranuras y espacios de ventilación del equipo. El aluminio no debe colocarse debajo si bloquea esas aberturas y tampoco es recomendable envolver el router.

Cubrir el dispositivo podría dificultar la disipación del calor, elevar su temperatura y eventualmente afectar el rendimiento o reducir su vida útil. Además, envolverlo podría bloquear la propagación de la señal en lugar de mejorarla.

Después de instalar la lámina, conviene comparar el funcionamiento del Wi-Fi antes y después del cambio. La estabilidad durante una videollamada, la navegación o una descarga pueden servir como referencia para comprobar si existe alguna diferencia en el sector elegido.

Si mejora la conexión en una habitación pero empeora considerablemente en otra, significa que el reflector está concentrando la señal en una determinada dirección. En ese caso, se puede modificar ligeramente su posición o directamente retirar el aluminio.

Cuando el problema de cobertura afecta a varios ambientes, otras medidas pueden resultar más efectivas, como ubicar el router en una posición central y elevada, alejarlo de determinados obstáculos o utilizar repetidores y sistemas mesh en viviendas de mayor tamaño.

Así, el papel aluminio puede funcionar como un experimento económico para orientar mejor el Wi-Fi, pero no como un amplificador. Su utilidad consiste en redistribuir parte de una señal que ya existe, siempre que se coloque correctamente y sin comprometer la ventilación del módem.