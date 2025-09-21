El truco que salva las zapatillas y te ayuda a para arreglar las partes despegadas

Para finalizar la reparación de las puntas, es recomendable colocar una bandita elástica o cinta adhesiva que mantenga firme la zona mientras el pegamento se seca. Solo hay que esperar unos minutos y, una vez seco, retirar la cinta y disfrutar de tus zapatillas como nuevas.

Si querés evitar reparaciones constantes, lo ideal es establecer una rutina de cuidado para tus zapatillas deportivas y urbanas. Mantener la higiene es clave: lo mejor es lavarlas siempre a mano para eliminar manchas a fondo, guardarlas en una caja o en un lugar fresco y seco, airearlas después de hacer actividad física y usar productos específicos para su limpieza.

Con estos simples hábitos, tus zapatillas durarán más tiempo y se mantendrán en óptimas condiciones.