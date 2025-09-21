El truco que salva las zapatillas y te ayuda a para arreglar las partes despegadas
A finales del siglo XIX, Inglaterra fue el escenario del nacimiento de las zapatillas deportivas y urbanas, un calzado que transformó para siempre la moda y la industria del calzado.
Las zapatillas deportivas y urbanas son el calzado preferido de muchos por su comodidad y resistencia. Sin embargo, las puntas suelen desgastarse rápidamente, ya que el roce constante con el piso provoca que la suela se despegue. Para que no tengas que despedirte de tu par favorito, te mostramos un truco casero y efectivo para reparar las zapatillas y prolongar su vida útil, sin necesidad de comprar unas nuevas.
El truco para arreglar las zapatillas
Las zapatillas deportivas y urbanas suelen desgastarse en las puntas por el roce constante con el piso. Afortunadamente, existe un truco casero que permite repararlas rápidamente usando un adhesivo especial para calzado.
Con un poco de cuidado, podés dejar tus zapatillas como nuevas sin necesidad de comprarlas de nuevo. Paso a paso para arreglar la punta de tus zapatillas:
- Dar forma a la zapatilla: Introducí una bola de papel o diario dentro del calzado para que la zapatilla mantenga su estructura mientras trabajás.
- Limpiar la puntera: Retirá polvo, suciedad o restos de adhesivo antiguo para que la superficie quede lista para pegar.
- Aplicar el pegamento: Colocá el adhesivo en ambas partes de la punta que se despega (suela y capellada).
- Presionar y dejar secar: Uní ambas superficies con firmeza y dejá que el pegamento se seque según las indicaciones del producto.
Para finalizar la reparación de las puntas, es recomendable colocar una bandita elástica o cinta adhesiva que mantenga firme la zona mientras el pegamento se seca. Solo hay que esperar unos minutos y, una vez seco, retirar la cinta y disfrutar de tus zapatillas como nuevas.
Si querés evitar reparaciones constantes, lo ideal es establecer una rutina de cuidado para tus zapatillas deportivas y urbanas. Mantener la higiene es clave: lo mejor es lavarlas siempre a mano para eliminar manchas a fondo, guardarlas en una caja o en un lugar fresco y seco, airearlas después de hacer actividad física y usar productos específicos para su limpieza.
Con estos simples hábitos, tus zapatillas durarán más tiempo y se mantendrán en óptimas condiciones.
