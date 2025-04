 El truco viral para neutralizar la acidez de las salsas de tomate

Preparar una buena salsa de tomate casera es fácil, pero muchas veces el sabor ácido arruina el resultado. Este chef propone un método distinto para lograr una salsa más equilibrada y sabrosa, y su video ya suma miles de visualizaciones.

La manera para deshacerse de la acidez de la salsa de tomate

A la hora de preparar una buena salsa de tomate, uno de los desafíos más comunes es combatir esa molesta acidez que puede arruinar hasta el mejor plato.

Si pensabas que la solución era sumar una cucharada de azúcar, un chef en TikTok vino a derribar ese mito con su truco casero. “No uses azúcar, no sirve. Puede engañar al paladar, pero tu cuerpo sigue sintiendo la acidez”, explicó en su video viral, antes de mostrar cuál es el ingrediente clave para resolver este problema.

¿La respuesta? Una reacción química simple: el uso de una sustancia alcalina. En este caso, el chef recomienda bicarbonato de sodio, un clásico de la cocina que pocos usan con este fin. Con apenas media cucharadita de té, podés neutralizar la acidez de medio kilo de tomates. Solo tenés que incorporarlo directamente a la preparación mientras cocinás la salsa.

El resultado es una receta más suave, balanceada y sin necesidad de endulzar artificialmente. El video se volvió viral rápidamente, y cientos de usuarios celebraron este consejo práctico que, según muchos, no conocían pero ahora no piensan dejar de usa