En dónde conviene comprar cortes de carne baratos: la clave para ahorrar

Desde $3.290 en Carrefour

$4.100 en Dia

Hasta $9.299 en Disco

Morcilla

$2.690 en Carrefour

$5.810 en Coto

$5.899 en Disco

Chinchulín

Desde $4.999 en Coto

$5.400 en Carrefour

Provoleta

$3.990 en Dia

$4.699 en Coto, tras una suba semanal cercana al 20%

Carbón

$4.990 en Dia

$5.290 en Carrefour, con una variación aproximada del 6%

Cómo ahorrar en un asado para cuatro personas

Se recomienda dividir la compra entre distintos supermercados, aprovechar promociones de fin de semana y comparar precios en aplicaciones oficiales.

Los datos muestran que el asado sigue siendo uno de los rituales más representativos de la mesa argentina, aunque con aumentos marcados y diferencias significativas entre cadenas, lo que vuelve clave la comparación previa antes de encender la parrilla.