En dónde conviene comprar cortes de carne baratos: la clave para ahorrar
Dentro del mercado existe una alta dispersión de precios, lo que obliga a comparar en góndolas y aplicaciones para encontrar opciones más convenientes.
Una juntada con amigos o amigas y un asado de fin de semana requiere cada vez más planificación. Los cortes tradicionales registraron subas que superan el 15% frente a enero, con fuertes diferencias entre supermercados.
Según la actualización del monitor Precio Asado, el mercado muestra una alta dispersión de precios, lo que obliga a comparar en góndolas y aplicaciones para encontrar opciones más convenientes. Los cortes continuarán en aumento.
Cuánto aumentó la tira de asado en febrero
La tira de asado, uno de los cortes más demandados, tuvo un incremento significativo en las últimas semanas.
-
En Coto, el kilo pasó de $10.899 en enero a $12.499 en febrero, lo que representa una suba intermensual del 14,6%.
Según el monitoreo, el mayor salto se concentró en la última semana, con un aumento cercano al 18%.
Dónde están los precios más bajos
Las achuras y productos complementarios también presentan fuertes diferencias entre cadenas.
Chorizo
-
Desde $3.290 en Carrefour
-
$4.100 en Dia
-
Hasta $9.299 en Disco
Morcilla
-
$2.690 en Carrefour
-
$5.810 en Coto
$5.899 en Disco
Chinchulín
-
Desde $4.999 en Coto
-
$5.400 en Carrefour
Provoleta
-
$3.990 en Dia
-
$4.699 en Coto, tras una suba semanal cercana al 20%
Carbón
-
$4.990 en Dia
-
$5.290 en Carrefour, con una variación aproximada del 6%
Cómo ahorrar en un asado para cuatro personas
Se recomienda dividir la compra entre distintos supermercados, aprovechar promociones de fin de semana y comparar precios en aplicaciones oficiales.
Los datos muestran que el asado sigue siendo uno de los rituales más representativos de la mesa argentina, aunque con aumentos marcados y diferencias significativas entre cadenas, lo que vuelve clave la comparación previa antes de encender la parrilla.
