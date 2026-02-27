Un relevamiento demuestra que el precio de la carne aumentó un 54% en menos de 4 meses
Un relevamiento en una carnicería de Palermo mostró que el precio de la carne se disparó desde noviembre. El lomo ya roza los $40.000 y el asado subió un 54%.
El impacto de la inflación sigue golpeando el bolsillo de los consumidores argentinos. Un reciente relevamiento en una carnicería del barrio de Palermo dejó en evidencia cómo el precio de la carne sufrió incrementos brutales en tan solo cuatro meses, transformando el tradicional asado en un verdadero lujo para pocos.
A través de sus redes sociales, la periodista Rosalía Costantino compartió un análisis comparativo de las pizarras de un local porteño. "Viendo fotos que saqué en noviembre y diciembre, es impactante el aumento del precio de la carne en menos de 4 meses", aseguró la comunicadora, dejando en claro la gravedad de la situación que refleja el deterioro del poder adquisitivo frente a los constantes aumentos de los alimentos básicos en todo el país.
Los cortes de carne que superan los 20 mil pesos
Según detalló en su publicación, el asado tradicional experimentó una fuerte suba del 54% desde el 5 de noviembre del año pasado hasta el 26 de febrero. Sin embargo, el dato más alarmante se observa en las opciones premium, ya que el lomo trepó específicamente a $37.900, rozando la barrera de los 40 mil pesos por kilo.
Para tomar verdadera dimensión del golpe al bolsillo, la comparativa histórica es contundente. En noviembre de 2025, apenas había cinco cortes en la pizarra que valían más de 20 mil pesos. En contraste, tres meses después la lista se amplió dramáticamente: hoy existen 14 cortes por encima de esa cifra y otros tres que están al borde de superarla.
Por qué los precios seguirán en alza
El panorama hacia el futuro inmediato no parece ser alentador para los mostradores de las carnicerías locales. Los analistas del mercado advierten que este escenario no se detendrá a corto plazo debido a múltiples factores productivos y comerciales.
Entre las principales causas de las próximas subas se destaca el mayor valor de exportación y los recientes acuerdos logrados para enviar producción hacia los Estados Unidos, a pesar de una caída en la demanda china. A esto se le suma una evidente escasez en la oferta del ganado disponible en el país, consecuencia directa de los graves problemas climáticos que atravesó el sector agropecuario tras la fuerte sequía de 2023 y las inundaciones de 2024.
A continuación, el detalle exacto de los precios:
Cuánto costaba la carne en noviembre de 2025 en un local de Palermo
-
Asado de Ternera: $11.600,00
Asado Especial: $14.900,00
Bife Ancho de Ternera: $13.300,00
Bife Angosto de Ternera: $14.900,00
Bife de Chorizo: $21.500,00
Bola de Lomo de Ternera: $16.300,00
Colita de Cuadril de Ternera: $20.000,00
Cuadrada de Ternera: $15.500,00
Cuadril de Ternera: $16.500,00
Entraña: $20.900,00
Falda de Ternera: $6.990,00
Hamburguesa Casera: $11.500,00
Hueso con Carne: $3.300,00
Lomo Premium: $27.500,00
Matambre de Ternera: $14.500,00
Nalga de Ternera: $17.900,00
Ojo de Bife: $23.300,00
Osobuco: $7.999,00
Paleta de Ternera: $11.300,00
Peceto de Ternera: $18.600,00
Picada Común de Ternera: $8.800,00
Picada Especial de Ternera: $12.600,00
Picanha: $19.000,00
Riñonada: $18.000,00
Roast Beef de Ternera: $11.900,00
Tapa de Asado de Ternera: $13.000,00
Tapa de Marucha: $12.500,00
Tapa de Nalga de Ternera: $15.500,00
Vacío de Ternera: $19.900,00
Cuánto costaba la carne en diciembre de 2025
-
Asado de Ternera: $13.900,00
Asado Especial: $17.600,00
Bife Ancho de Ternera: $15.700,00
Bife Angosto de Ternera: $17.600,00
Bife de Chorizo: $25.300,00
Bola de Lomo de Ternera: $18.900,00
Colita de Cuadril de Ternera: $23.600,00
Cuadrada de Ternera: $18.300,00
Cuadril de Ternera: $19.400,00
Entraña: $24.500,00
Falda de Ternera: $8.300,00
Hamburguesa Casera: $11.990,00
Hueso con Carne: $3.600,00
Lomo Premium: $32.300,00
Matambre de Ternera: $18.500,00
Nalga de Ternera: $21.000,00
Ojo de Bife: $27.300,00
Osobuco: $8.890,00
Paleta de Ternera: $11.499,00
Peceto de Ternera: $23.500,00
Picada Común de Ternera: $9.790,00
Picada Especial de Ternera: $14.900,00
Picanha: $22.300,00
Riñonada: $21.500,00
Roast Beef de Ternera: $13.290,00
Tapa de Asado de Ternera: $15.500,00
Tapa de Marucha: $15.000,00
Tapa de Nalga de Ternera: $18.500,00
Vacío de Ternera: $23.900,00
Cuánto costaba la carne en febrero de 2026
-
Asado de Ternera: $17.900,00
Asado Especial: $19.900,00
Bife Ancho de Ternera: $18.900,00
Bife Angosto de Ternera: $21.000,00
Bife de Chorizo: $29.900,00
Bola de Lomo de Ternera: $22.900,00
Colita de Cuadril de Ternera: $28.300,00
Cuadrada de Ternera: $21.900,00
Cuadril de Ternera: $23.500,00
Entraña: $29.800,00
Falda de Ternera: $9.900,00
Hamburguesa Casera: $9.990,00
Hueso con Carne: $3.900,00
Lomo Premium: $37.900,00
Matambre de Ternera: $22.900,00
Nalga de Ternera: $24.500,00
Ojo de Bife: $32.900,00
Osobuco: $10.900,00
Paleta de Ternera: $15.900,00
Peceto de Ternera: $28.500,00
Picada Común de Ternera: $12.900,00
Picada Especial de Ternera: $17.900,00
Picanha: $26.900,00
Riñonada: $26.000,00
Roast Beef de Ternera: $16.900,00
Tapa de Asado de Ternera: $18.800,00
Tapa de Marucha: $17.700,00
Tapa de Nalga de Ternera: $21.900,00
Vacío de Ternera: $28.500,00
