Un relevamiento demuestra que el precio de la carne aumentó un 54% en menos de 4 meses

Por qué los precios seguirán en alza

El panorama hacia el futuro inmediato no parece ser alentador para los mostradores de las carnicerías locales. Los analistas del mercado advierten que este escenario no se detendrá a corto plazo debido a múltiples factores productivos y comerciales.

Entre las principales causas de las próximas subas se destaca el mayor valor de exportación y los recientes acuerdos logrados para enviar producción hacia los Estados Unidos, a pesar de una caída en la demanda china. A esto se le suma una evidente escasez en la oferta del ganado disponible en el país, consecuencia directa de los graves problemas climáticos que atravesó el sector agropecuario tras la fuerte sequía de 2023 y las inundaciones de 2024.

A continuación, el detalle exacto de los precios:

Cuánto costaba la carne en noviembre de 2025 en un local de Palermo

Asado de Ternera: $11.600,00

Asado Especial: $14.900,00

Bife Ancho de Ternera: $13.300,00

Bife Angosto de Ternera: $14.900,00

Bife de Chorizo: $21.500,00

Bola de Lomo de Ternera: $16.300,00

Colita de Cuadril de Ternera: $20.000,00

Cuadrada de Ternera: $15.500,00

Cuadril de Ternera: $16.500,00

Entraña: $20.900,00

Falda de Ternera: $6.990,00

Hamburguesa Casera: $11.500,00

Hueso con Carne: $3.300,00

Lomo Premium: $27.500,00

Matambre de Ternera: $14.500,00

Nalga de Ternera: $17.900,00

Ojo de Bife: $23.300,00

Osobuco: $7.999,00

Paleta de Ternera: $11.300,00

Peceto de Ternera: $18.600,00

Picada Común de Ternera: $8.800,00

Picada Especial de Ternera: $12.600,00

Picanha: $19.000,00

Riñonada: $18.000,00

Roast Beef de Ternera: $11.900,00

Tapa de Asado de Ternera: $13.000,00

Tapa de Marucha: $12.500,00

Tapa de Nalga de Ternera: $15.500,00

Vacío de Ternera: $19.900,00

Cuánto costaba la carne en diciembre de 2025

Asado de Ternera: $13.900,00

Asado Especial: $17.600,00

Bife Ancho de Ternera: $15.700,00

Bife Angosto de Ternera: $17.600,00

Bife de Chorizo: $25.300,00

Bola de Lomo de Ternera: $18.900,00

Colita de Cuadril de Ternera: $23.600,00

Cuadrada de Ternera: $18.300,00

Cuadril de Ternera: $19.400,00

Entraña: $24.500,00

Falda de Ternera: $8.300,00

Hamburguesa Casera: $11.990,00

Hueso con Carne: $3.600,00

Lomo Premium: $32.300,00

Matambre de Ternera: $18.500,00

Nalga de Ternera: $21.000,00

Ojo de Bife: $27.300,00

Osobuco: $8.890,00

Paleta de Ternera: $11.499,00

Peceto de Ternera: $23.500,00

Picada Común de Ternera: $9.790,00

Picada Especial de Ternera: $14.900,00

Picanha: $22.300,00

Riñonada: $21.500,00

Roast Beef de Ternera: $13.290,00

Tapa de Asado de Ternera: $15.500,00

Tapa de Marucha: $15.000,00

Tapa de Nalga de Ternera: $18.500,00

Vacío de Ternera: $23.900,00

Cuánto costaba la carne en febrero de 2026