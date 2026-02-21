Dónde comprar la carne más barata y de mejor calidad: los detalles
Los cortes más consumidos aumentaron más de un 15% respecto a enero, con variaciones marcadas según el supermercado. Dónde comprar y cómo ahorrar.
El asado es una de las costumbres más arraigadas en la mesa de las familias argentinas y uno de los platos más elegidos y valorados en cada hogar. Sin embargo, en las últimas semanas los cortes tradicionales evidenciaron nuevas subas, con incrementos que superan el 15% frente a enero y diferencias marcadas entre supermercados.
De acuerdo con el último relevamiento, el mercado presenta una fuerte dispersión de valores, lo que obliga a comparar precios en góndolas antes de comprar. La tira de asado, la falda y la nalga son algunos de los cortes de carne que experimentaron incrementos durante los últimos días.
Dónde comprar achuras y complementos a buen precio
El gasto total de un asado no se explica únicamente por los cortes principales. Las achuras y otros acompañamientos también muestran variaciones importantes de precio según el supermercado.
Chorizo
- $3.290 en Carrefour
- $4.100 en Día
- $9.299 en Disco
Morcilla
- $2.690 en Carrefour
- $5.810 en Coto
- $5.899 en Disco
Chinchulín
- $4.999 en Coto
- $5.400 en Carrefour
Provoleta
- $3.990 en Día
- $4.699 en Coto, luego de la suba del 20%
Carbón
- $4.990 en Día
- $5.290 en Carrefour, luego de la suba del 6%
Cómo ahorrar en un asado para cuatro personas
Frente a la amplia brecha de precios, conviene no comprar todo en el mismo lugar. Repartir la compra entre distintas cadenas, estar atento a descuentos puntuales y chequear valores en apps oficiales puede marcar una diferencia en el gasto final.
Si bien el relevamiento confirma que el asado mantiene su lugar central en la cultura argentina, los aumentos recientes y las diferencias entre supermercados hacen indispensable revisar precios antes de organizar la parrillada con amigos o familiares.
