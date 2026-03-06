En qué supermercados encontrar toallas y toallones a muy buen precio
Las ofertas están disponibles en cadenas reconocidas y, además, permiten pagar en cuotas sin interés según el banco y la tarjeta.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Las principales cadenas de supermercados de la Argentina activaron promociones en el rubro blanco para el hogar con descuentos que alcanzan hasta el 50% en toallas, toallones y productos de microfibra. Las ofertas están disponibles en sucursales físicas y canales digitales de Carrefour y Coto, según el caso, e incluyen opciones de financiación en cuotas sin interés con determinados medios de pago.
Las ofertas en Carrefour
En el caso de Carrefour, la mecánica principal consiste en un descuento del 70% en la segunda unidad, aplicable a productos seleccionados.
- Toalla de rostro Tex Basic – 2° al 70% off – $5.518,50 c/u (precio regular: $8.490) – Promo combinable (llevando 2 quedan a $5.518,50 c/u)
- Toalla de baño Cannon 70x140 cm – 2° al 70% off – $16.243,50 c/u (precio regular: $24.990) – Promo combinable (llevando 2 quedan a $16.243,50 c/u)
- Toalla de baño Cannon 70x140 cm – 2° al 70% off – $11.368,50 c/u (precio regular: $17.490) – Promo combinable (llevando 2 quedan a $11.368,50 c/u)
- Toalla de rostro Cannon – 2° al 70% off – $8.443,50 c/u (precio regular: $12.990) – Promo combinable (llevando 2 quedan a $8.443,50 c/u)
- Toalla de rostro Cannon – 2° al 70% off – $8.443,50 c/u (precio regular: $12.990) – Promo combinable (llevando 2 quedan a $8.443,50 c/u)
- Toalla de baño Tex Basic – 2° al 70% off – $11.693,50 c/u (precio regular: $17.990) – Promo combinable (llevando 2 quedan a $11.693,50 c/u)
- Toalla microfibra 70x150 Tex Home (modelos surtidos) – 2° al 70% off – $6.493,50 c/u (precio regular: $9.990) – 3 y 6 cuotas fijas con Visa y Mi Carrefour Crédito (llevando 2 quedan a $6.493,50 c/u)
- Toalla de rostro Tex Home 420 g – 2° al 70% off – $5.843,50 c/u (precio regular: $8.990) – Promo combinable (llevando 2 quedan a $5.843,50 c/u).
Las ofertas en Coto
En Coto, las promociones vigentes incluyen descuentos del 40% y 50% en toallas y toallones seleccionados, con la posibilidad de abonar en una cuota sin interés.
- Toalla Waffle gris 450 g 50×90 cm – 40% off – $8.999,40 (precio regular: $14.999) – 1 cuota sin interés.
- Toalla Nora gris oscuro 450 g 50×90 cm – 40% off – $8.999,40 (precio regular: $14.999) – 1 cuota sin interés.
- Toalla azul 520 g 50×90 cm – 40% off – $10.199,40 (precio regular: $16.999) – 1 cuota sin interés.
- Toallón beige 520 g 70×140 cm – 40% off – $17.999,40 (precio regular: $29.999) – 1 cuota sin interés.
- Toalla Nora blanca 450 g 50×90 cm – 40% off – $8.999,40 (precio regular: $14.999) – 1 cuota sin interés.
- Toalla Jewel blanca 450 g 50×90 cm – 40% off – $8.999,40 (precio regular: $14.999) – 1 cuota sin interés.
- Toalla blanca 600 g 50×90 cm – 40% off – $10.199,40 (precio regular: $16.999) – 1 cuota sin interés.
- Toalla Grace gris 600 g 50×90 cm – 40% off – $10.199,40 (precio regular: $16.999) – 1 cuota sin interés.
- Toallón secado rápido de microfibra 80×130 cm – 50% off – $5.499,50 (precio regular: $10.999) – 1 cuota sin interés.
- Toalla Leaf beige 520 g 50×90 cm – 40% off – $10.199,40 (precio regular: $16.999) – 1 cuota sin interés.
- Toalla blanca 600 g 30×50 cm – 40% off – $5.399,40 (precio regular: $8.999) – 1 cuota sin interés.
- Toalla blanca 520 g 50×90 cm – 40% off – $10.199,40 (precio regular: $16.999) – 1 cuota sin interés.
- Toallón microfibra gris 80×130 cm – 50% off – $5.499,50 (precio regular: $10.999) – 1 cuota sin interés.
