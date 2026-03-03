Ofertas imperdibles de supermercado: de qué se tratan las promos de los martes

El tope de $25.000 representa un margen de ahorro significativo, especialmente en compras grandes que incluyen alimentos, bebidas, artículos de limpieza e higiene personal. En un escenario económico desafiante, este tipo de estrategias permiten distribuir mejor el presupuesto mensual.

Además, el requisito de compra mínima incentiva la planificación: en lugar de realizar compras pequeñas durante la semana, los clientes pueden concentrar el gasto en un solo día y obtener una devolución importante.

De esta manera, Coto se posiciona como una de las cadenas con promociones bancarias más competitivas del momento. Para quienes organizan sus compras con anticipación, los martes pueden convertirse en la mejor oportunidad para optimizar el presupuesto del hogar y evitar gastar de más.