Ofertas imperdibles de supermercado: de qué se tratan las promos de los martes
Cada martes, los clientes pueden acceder a un beneficio que permite ahorrar hasta $25.000 en una sola jornada.
La propuesta consiste en un 20% de reintegro sobre el total de la compra, con un tope de devolución de $25.000 por cliente. Para acceder al beneficio es necesario realizar una compra mínima de $60.000, por lo que resulta ideal para abastecerse de productos del mes o hacer compras familiares más grandes.
Uno de los puntos más destacados de la promoción es que no está limitada a una única entidad financiera. Entre los bancos adheridos se encuentran:
-
Banco Nación
-
Banco Santander
-
Banco Galicia
-
Banco Macro
-
ICBC
-
BBVA
Esto amplía considerablemente las posibilidades de acceso y permite que una gran cantidad de clientes pueda aprovechar el reintegro sin necesidad de cambiar su banco habitual.
El descuento aplica a compras realizadas en las sucursales físicas y, en muchos casos, también en el canal online, siempre que se cumplan las condiciones de pago establecidas por cada entidad.
Un beneficio clave en Coto para planificar las compras del hogar
Más allá del ahorro inmediato, este tipo de promociones influye directamente en la planificación del consumo. Al concentrarse el beneficio en un día específico —los martes— muchas familias reorganizan sus compras para maximizar el reintegro.
El tope de $25.000 representa un margen de ahorro significativo, especialmente en compras grandes que incluyen alimentos, bebidas, artículos de limpieza e higiene personal. En un escenario económico desafiante, este tipo de estrategias permiten distribuir mejor el presupuesto mensual.
Además, el requisito de compra mínima incentiva la planificación: en lugar de realizar compras pequeñas durante la semana, los clientes pueden concentrar el gasto en un solo día y obtener una devolución importante.
De esta manera, Coto se posiciona como una de las cadenas con promociones bancarias más competitivas del momento. Para quienes organizan sus compras con anticipación, los martes pueden convertirse en la mejor oportunidad para optimizar el presupuesto del hogar y evitar gastar de más.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario