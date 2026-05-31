Todos los feriados confirmados para junio 2026: cuando serán

La conmemoración recuerda el fallecimiento de Güemes, ocurrido en 1821. El prócer salteño fue uno de los grandes líderes militares de las guerras de independencia y desempeñó un papel fundamental en la defensa del norte argentino frente a las tropas realistas.

Pocos días después llegará otro de los feriados más importantes del país: el Día de la Bandera, que homenajea al General Manuel Belgrano.

En este caso, la fecha se mantendrá sin modificaciones y se celebrará el sábado 20 de junio, por lo que no generará un nuevo fin de semana largo.

De esta manera, junio contará con dos feriados nacionales, aunque solamente uno permitirá disfrutar de un descanso extendido.

Calendario de feriados 2026

Luego de junio, el calendario nacional continuará ofreciendo varias oportunidades para planificar viajes y escapadas.

Estos son los principales feriados y días no laborables que restan durante 2026:

Junio

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes.

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín.

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Diciembre

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Con este calendario, los argentinos todavía tendrán varias oportunidades para disfrutar de descansos largos y organizar viajes durante la segunda mitad de 2026.