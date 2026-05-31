Todos los feriados confirmados para junio 2026: cuando serán
Luego del feriado por el 25 de Mayo, muchos argentinos ya comenzaron a mirar el calendario para conocer cuándo llegará el próximo descanso largo
El esquema de feriados trasladables definido por el Gobierno nacional permitirá que miles de personas puedan disfrutar de una pausa ideal para viajar, descansar o realizar escapadas de pocos días.
Además, junio marcará el inicio de una serie de fines de semana largos que continuarán durante distintos momentos del segundo semestre de 2026.
Cuándo serán los feriados y fin de semana largos de junio 2026
El primer feriado del mes estará vinculado al Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, una de las figuras más importantes de la independencia argentina.
Aunque la fecha original es el 17 de junio, en 2026 caerá miércoles. Debido a que se trata de un feriado trasladable, el descanso se moverá al lunes 15 de junio.
Gracias a esta modificación, se formará un fin de semana largo de tres días, que irá desde el sábado 13 hasta el lunes 15 de junio.
La conmemoración recuerda el fallecimiento de Güemes, ocurrido en 1821. El prócer salteño fue uno de los grandes líderes militares de las guerras de independencia y desempeñó un papel fundamental en la defensa del norte argentino frente a las tropas realistas.
Pocos días después llegará otro de los feriados más importantes del país: el Día de la Bandera, que homenajea al General Manuel Belgrano.
En este caso, la fecha se mantendrá sin modificaciones y se celebrará el sábado 20 de junio, por lo que no generará un nuevo fin de semana largo.
De esta manera, junio contará con dos feriados nacionales, aunque solamente uno permitirá disfrutar de un descanso extendido.
Calendario de feriados 2026
Luego de junio, el calendario nacional continuará ofreciendo varias oportunidades para planificar viajes y escapadas.
Estos son los principales feriados y días no laborables que restan durante 2026:
Junio
- Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes.
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
Julio
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
- Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.
Agosto
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín.
Octubre
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Noviembre
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.
Diciembre
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.
Con este calendario, los argentinos todavía tendrán varias oportunidades para disfrutar de descansos largos y organizar viajes durante la segunda mitad de 2026.
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