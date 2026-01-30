¿Es mejor comprar un iPhone en la Argentina o en el extranjero? Los detalles

En el caso del iPhone 13, Tiendamia no lo ofrece en la caja sellada, pero sí reacondicionado. En ese caso, la gestión puerta a puerta, impuestos y envío integrados deriva en precios que oscilan entre $472.750 y $570.500, dependiendo del color y la calidad del reacondicionado (marcas de uso) del dispositivo.

En cambio, la compra directa desde Amazon tiene un total estimado con envío e impuestos que oscila entre 485 y 550 dólares. En pesos, valuado al dólar MEP ($1.150), resulta entre $557.750 y $632.500.

El precio promedio del iPhone 13 de 128 GB, entre Mercado Libre y MacStation (Apple Premium Reseller), oscila entre $828.000 y $900.000. Incluye garantía oficial, soporte técnico y cuotas. En este tipo de dispositivos, el color puede llegar a impactar de manera significativa en el precio. Se han observado diferencias de hasta el 10% entre Green y Black.

En el caso del iPhone 15 de 128 GB:

En Amazon se consigue desde u$s699 ($803.850)

En Tiendamia, reacondicionado, entre u$s510 y u$s590 ($666.150 a $769.140, Tiendamia utiliza un tipo de cambio que ronda los $1.305)

En una tienda local, oscila entre $1.693.000 y $1.930.000.

En cuanto al iPhone 16e de 128 GB: