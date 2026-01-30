¿Es mejor comprar un iPhone en la Argentina o en el extranjero? Los detalles
Este flamante celular de Apple se sumó al catálogo hace algunas semanas atrás, causando una revolución por su diseño y rendimiento. Los detalles en la nota.
Los iPhone se convirtieron en uno de los dispositivos más elegidos durante el último tiempo, combinando diseño, innovación y un rendimiento óptimo que marcó un antes y un después en la industria tecnológica. Es por este motivo que la marca estadounidense logró posicionarse como la mejor del mercado.
El iPhone 17 llegó hace algunos días a la Argentina, causando una revolución inesperada por su diseño llamativo y rendimiento superior. Desde el 25 de noviembre, la tienda oficial de Apple en Mercado Libre comenzó a ofrecer los nuevos modelos y en cuotas sin interés.
¿Qué iPhone comprar hoy? Las mejores opciones precio-calidad
De acuerdo con el sitio especializado Xataka Móvil, estos son los modelos más equilibrados en precio-calidad en 2025:
- iPhone 13: Se posiciona como la mejor opción por su autonomía, rendimiento y precio en tiendas internacionales como locales. Usa chip A15 Bionic y mantiene actualizaciones por varios años.
- iPhone 15: pantalla OLED de 6,1", chip A16 Bionic y cámara de 48 MP. Es el "modelo base" más moderno, con buen rendimiento y diseño premium.
- iPhone 16e: es el nuevo "económico" de Apple, con pantalla OLED, chip A18 y compatibilidad con Apple Intelligence. Tiene una sola cámara, pero un excelente precio en el exterior.
Baja de aranceles: ¿cómo afecta al iPhone?
En abril, el Gobierno nacional anunció una reducción escalonada de aranceles e impuestos internos para la importación de productos tecnológicos. La medida, detallada por el vocero presidencial Manuel Adorni, se implementará en dos etapas:
- En la primera, vigente en los próximos días, el arancel del 16% bajaría al 8% desde la publicación del decreto.
- En la segunda, que comenzará el 15 de enero de 2026, el arancel se reducirá al 0%.
El iPhone solo se comercializa hoy oficialmente en la Argentina a través de los Apple Premium Reseller, comercios certificados por la empresa californiana. Con las medidas anunciadas por el Gobierno se abre la puerta a un contexto más favorable para importadores y usuarios en los próximos meses. El impacto en el precio final seguirá siendo parcial, pero a futuro podría ser decisivo.
En el caso del iPhone 13, Tiendamia no lo ofrece en la caja sellada, pero sí reacondicionado. En ese caso, la gestión puerta a puerta, impuestos y envío integrados deriva en precios que oscilan entre $472.750 y $570.500, dependiendo del color y la calidad del reacondicionado (marcas de uso) del dispositivo.
En cambio, la compra directa desde Amazon tiene un total estimado con envío e impuestos que oscila entre 485 y 550 dólares. En pesos, valuado al dólar MEP ($1.150), resulta entre $557.750 y $632.500.
El precio promedio del iPhone 13 de 128 GB, entre Mercado Libre y MacStation (Apple Premium Reseller), oscila entre $828.000 y $900.000. Incluye garantía oficial, soporte técnico y cuotas. En este tipo de dispositivos, el color puede llegar a impactar de manera significativa en el precio. Se han observado diferencias de hasta el 10% entre Green y Black.
En el caso del iPhone 15 de 128 GB:
- En Amazon se consigue desde u$s699 ($803.850)
- En Tiendamia, reacondicionado, entre u$s510 y u$s590 ($666.150 a $769.140, Tiendamia utiliza un tipo de cambio que ronda los $1.305)
- En una tienda local, oscila entre $1.693.000 y $1.930.000.
En cuanto al iPhone 16e de 128 GB:
- En Amazon se puede comprar a partir de los u$s599 ($688.850)
- En tiendas locales, oscila entre $1.150.000 y $1.360.000.
- En Tiendamia no está disponible.
