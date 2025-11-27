Los motivos por los que conviene esperar hasta enero para comprar un celular
A través de los decretos 333 y 334/2025, el Gobierno Nacional redujo los aranceles en lo que a productos tecnológicos respecta. Los detalles en la nota.
Con las fiestas y el aguinaldo cada vez más cerca, las tiendas digitales empiezan a llenarse de ofertas y descuentos relámpago en celulares y diferentes productos tecnológicos. Por este motivo, muchas marcas buscan captar a quienes quieren renovar el teléfono antes de fin de año.
Mientras el consumo se acelera por la temporada, se avecina un cambio impositivo que podría modificar por completo el valor de los dispositivos en Argentina: durante los últimos meses, el Gobierno Nacional redujo los aranceles en tecnología a través de los decretos 333 y 334/2025.
Lo que establecen los decretos 333 y 334/2025
Los decretos 333 y 334/2025 buscan darle más movimiento al mercado tecnológico mediante dos cambios centrales: una baja fuerte de impuestos y un sistema más sencillo para importar productos destinados directamente al consumidor.
El primero modifica los aranceles del Mercosur y establece una reducción escalonada del impuesto a los celulares: pasó del 16% al 8% y llegará a 0% desde el 15 de enero de 2026.
También recorta el arancel de consolas del 35% al 20% y reduce al 9,5% el impuesto interno para aires acondicionados, teléfonos, televisores y monitores. Los productos hechos en Tierra del Fuego, además, quedan exentos de ese tributo.
El segundo decreto crea un mecanismo express para compras online de bajo valor que salgan desde Tierra del Fuego hacia cualquier punto del país. Permite adquirir hasta tres unidades idénticas por año, con un tope de 3.000 dólares por envío.
Cuánto bajan realmente los impuestos a los celulares
Antes de los cambios, comprar un celular del exterior implicaba pagar una carga impositiva muy alta, que combinaba aranceles y tributos internos y podía sumar más de un tercio del valor del equipo.
A partir de enero de 2026, ese esquema se abarata de manera notable: desaparece el arancel de importación y los impuestos internos se recortan a la mitad. Si el mercado acompaña y los costos adicionales no se disparan, esa baja impositiva podría traducirse en una caída cercana al 30%.
¿Vale la pena esperar comprar un celular hasta enero?
Con la rebaja impositiva ya en cuenta regresiva, la conveniencia de esperar o no depende del apuro de cada persona. Quienes estén pensando en cambiar el celular sin necesidad inmediata podrían beneficiarse de un mercado más competitivo desde enero de 2026, con mejores precios, más modelos y promociones más fuertes.
En pocas palabras, todo apunta a que los celulares podrían volverse más económicos el año que viene, aunque el impacto final dependerá de cómo se acomode la industria y del clima económico del momento.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario