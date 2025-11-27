Los motivos por los que conviene esperar hasta enero para comprar un celular

El segundo decreto crea un mecanismo express para compras online de bajo valor que salgan desde Tierra del Fuego hacia cualquier punto del país. Permite adquirir hasta tres unidades idénticas por año, con un tope de 3.000 dólares por envío.

Cuánto bajan realmente los impuestos a los celulares

Antes de los cambios, comprar un celular del exterior implicaba pagar una carga impositiva muy alta, que combinaba aranceles y tributos internos y podía sumar más de un tercio del valor del equipo.

A partir de enero de 2026, ese esquema se abarata de manera notable: desaparece el arancel de importación y los impuestos internos se recortan a la mitad. Si el mercado acompaña y los costos adicionales no se disparan, esa baja impositiva podría traducirse en una caída cercana al 30%.

¿Vale la pena esperar comprar un celular hasta enero?

apple iphone 15.jpg Se estima que el próximo año habrá mejores precios, más modelos y promociones más fuertes en materia de celulares.

Con la rebaja impositiva ya en cuenta regresiva, la conveniencia de esperar o no depende del apuro de cada persona. Quienes estén pensando en cambiar el celular sin necesidad inmediata podrían beneficiarse de un mercado más competitivo desde enero de 2026, con mejores precios, más modelos y promociones más fuertes.

En pocas palabras, todo apunta a que los celulares podrían volverse más económicos el año que viene, aunque el impacto final dependerá de cómo se acomode la industria y del clima económico del momento.