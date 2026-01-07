Escapada por Buenos Aires: el lugar para ir a ver el atardecer y disfrutar de la naturaleza
Un destino para disfrutar de las costas bonaerenses en paz y hacer un picnic mientras cae la tarde. Conocé los detalles.
Para dejar atrás el estrés de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares cercanos a Buenos Aires para hacerse una escapada y así "desenchufarse" de todos los problemas. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.
Se trata del Ecoparque San Fernando, una reserva ecológica con vegetación autóctona, fauna, senderos y ambiente tranquilo, ideal para caminatas, conectar con la naturaleza, observar flora y fauna y descansar.
Qué se puede hacer en Ecoparque San Fernando
Es un paisaje verde es ideal para caminar cerca del río, hacer un picnic y ver el atardecer. Además, se recorre completo en solamente 40 minutos. Buenos Aires La Posta, la cuenta de Instagram especializada en descubrir rincones de la ciudad, compartió un video mostrando todo lo que se puede hacer.
"Vas a poder hacer una caminata hasta la laguna, que tiene un muy lindo mirador. Los senderos son de corta distancia", detalló la creadora del video. Además, a muy pocas cuadras está la Costanera Municipal de San Fernando.
Hay un café emblemático de la zona, llamado estación Marina Nueva, ideal para merendar o tomar un café. La entrada es libre y gratuita y el acceso está ubicado en Del Arca 1, San Fernando, en la intersección de las calles Almirante Brown y Verminio Servetto.
Dónde queda el Ecoparque San Fernando
El Ecoparque San Fernando se encuentra en las calles Almirante Brown y Verminio Servetto, en San Fernando, Buenos Aires, siendo un pulmón verde junto al río Luján, ideal para disfrutar de la naturaleza con entrada gratuita y fácil acceso en transporte público o auto.
Cómo llegar a Ecoparque San Fernando
La forma más rápida de llegar desde CABA es en auto. Se debe salir hacia el norte por Avenida del Libertador y seguir en esa misma traza atravesando Vicente López, Olivos y San Isidro hasta llegar a San Fernando.
Una vez allí, se ingresa a la zona del río por las calles que bajan hacia el Luján, donde se encuentra el parque. El recorrido suele llevar entre 40 minutos y una hora.
Si vas en transporte público, el tren es una opción muy cómoda. Podés tomar el tren Mitre ramal Retiro-Tigre y bajarte en la estación San Fernando. Desde allí se puede caminar unos minutos hacia la zona del río o combinar con un colectivo corto que te acerque a la entrada del Ecoparque.
También podés viajar en el Tren de la Costa, que recorre toda la franja del río desde Vicente López hasta Tigre, bajándote en una de las estaciones de San Fernando o Marina Nueva, que quedan a pocas cuadras del parque.
