Escapada por Buenos Aires: el lugar para ir a ver el atardecer y disfrutar de la naturaleza

Dónde queda el Ecoparque San Fernando

El Ecoparque San Fernando se encuentra en las calles Almirante Brown y Verminio Servetto, en San Fernando, Buenos Aires, siendo un pulmón verde junto al río Luján, ideal para disfrutar de la naturaleza con entrada gratuita y fácil acceso en transporte público o auto.

Cómo llegar a Ecoparque San Fernando

La forma más rápida de llegar desde CABA es en auto. Se debe salir hacia el norte por Avenida del Libertador y seguir en esa misma traza atravesando Vicente López, Olivos y San Isidro hasta llegar a San Fernando.

Una vez allí, se ingresa a la zona del río por las calles que bajan hacia el Luján, donde se encuentra el parque. El recorrido suele llevar entre 40 minutos y una hora.

Si vas en transporte público, el tren es una opción muy cómoda. Podés tomar el tren Mitre ramal Retiro-Tigre y bajarte en la estación San Fernando. Desde allí se puede caminar unos minutos hacia la zona del río o combinar con un colectivo corto que te acerque a la entrada del Ecoparque.

También podés viajar en el Tren de la Costa, que recorre toda la franja del río desde Vicente López hasta Tigre, bajándote en una de las estaciones de San Fernando o Marina Nueva, que quedan a pocas cuadras del parque.