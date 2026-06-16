Escapadas por Argentina: el pueblo con mucha actividad rural y una capilla interesante

Además, Vivoratá permite disfrutar de actividades relacionadas con el turismo rural. Sus alrededores ofrecen espacios ideales para pasar el día al aire libre, conocer tradiciones de campo y descubrir la gastronomía típica de la región.

El pueblo también es reconocido por la Fiesta Provincial del Costillar, una celebración que reúne comidas tradicionales, música y propuestas culturales vinculadas con las costumbres argentinas.

Dónde queda Vivoratá

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Vivoratá se encuentra en el partido de Mar Chiquita, dentro de la provincia de Buenos Aires. Está ubicado cerca de la Costa Atlántica y a poca distancia de ciudades turísticas como Mar del Plata.

La localidad nació vinculada al crecimiento ferroviario y mantiene hasta la actualidad ese espíritu de pueblo de campo. Su estación de tren y sus construcciones antiguas forman parte de su identidad histórica.

Se encuentra aproximadamente a 378 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que puede visitarse durante un fin de semana o como una parada distinta camino a la costa.

Cómo llegar a Vivoratá

Para llegar a Vivoratá desde la Ciudad de Buenos Aires, el camino más directo es tomar la Autopista Buenos Aires-La Plata y luego continuar por la Ruta Provincial 2 en dirección hacia la Costa Atlántica.

El acceso al pueblo se encuentra cerca del kilómetro 366 de la ruta, antes de llegar a Mar del Plata. El viaje en auto tiene una duración aproximada de cuatro horas, dependiendo del tránsito.

Su ubicación estratégica y sus paisajes tranquilos convierten a Vivoratá en una alternativa ideal para quienes buscan una escapada con historia, naturaleza y un toque de misterio.