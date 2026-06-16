Escapadas por Argentina: el pueblo con mucha actividad rural y una capilla interesante
La provincia de Buenos Aires cuenta con pequeños destinos que sorprenden por su historia, tranquilidad y paisajes alejados del ritmo de las grandes ciudades.
Se trata de una localidad que conserva la esencia de los antiguos pueblos bonaerenses, con calles calmas, espacios verdes y una fuerte conexión con las costumbres del campo. Además, se volvió conocida por una antigua capilla abandonada que, con el paso del tiempo, quedó envuelta en historias y misterios contados por vecinos y visitantes.
Este destino es una gran opción para quienes buscan recorrer lugares poco conocidos, disfrutar de la naturaleza y descubrir rincones con historias particulares dentro de la provincia.
Qué se puede hacer en Vivoratá
Vivoratá es un pequeño pueblo del partido de Mar Chiquita que se destaca por su ambiente rural y por conservar parte de la identidad de las antiguas localidades bonaerenses. Sus paisajes tranquilos invitan a caminar, descansar y disfrutar del contacto con la naturaleza.
Uno de sus sitios más llamativos es una vieja capilla ubicada cerca de la Ruta Provincial 2, rodeada de árboles y vegetación. La construcción quedó abandonada con el paso de los años y alrededor de ella comenzaron a surgir diferentes relatos vinculados con supuestas apariciones, luces y sonidos extraños.
Más allá de estas historias, el lugar también atrae por su arquitectura y por el pasado relacionado con una antigua estancia familiar. Para muchos visitantes, representa un punto curioso para conocer y fotografiar durante el recorrido.
Además, Vivoratá permite disfrutar de actividades relacionadas con el turismo rural. Sus alrededores ofrecen espacios ideales para pasar el día al aire libre, conocer tradiciones de campo y descubrir la gastronomía típica de la región.
El pueblo también es reconocido por la Fiesta Provincial del Costillar, una celebración que reúne comidas tradicionales, música y propuestas culturales vinculadas con las costumbres argentinas.
Dónde queda Vivoratá
Vivoratá se encuentra en el partido de Mar Chiquita, dentro de la provincia de Buenos Aires. Está ubicado cerca de la Costa Atlántica y a poca distancia de ciudades turísticas como Mar del Plata.
La localidad nació vinculada al crecimiento ferroviario y mantiene hasta la actualidad ese espíritu de pueblo de campo. Su estación de tren y sus construcciones antiguas forman parte de su identidad histórica.
Se encuentra aproximadamente a 378 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que puede visitarse durante un fin de semana o como una parada distinta camino a la costa.
Cómo llegar a Vivoratá
Para llegar a Vivoratá desde la Ciudad de Buenos Aires, el camino más directo es tomar la Autopista Buenos Aires-La Plata y luego continuar por la Ruta Provincial 2 en dirección hacia la Costa Atlántica.
El acceso al pueblo se encuentra cerca del kilómetro 366 de la ruta, antes de llegar a Mar del Plata. El viaje en auto tiene una duración aproximada de cuatro horas, dependiendo del tránsito.
Su ubicación estratégica y sus paisajes tranquilos convierten a Vivoratá en una alternativa ideal para quienes buscan una escapada con historia, naturaleza y un toque de misterio.
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