Se filtró la feroz pelea entre las dos hijas de un reconocido conductor de televisión argentino

Candelaria y Juanita Tinelli Candelaria Tinelli y su hermana Juanita.

Se filtró la pelea de las dos hijas de un famoso conductor argentino

Más allá de la imagen de cercanía que suele mostrar la familia Tinelli frente al público, el vínculo entre Candelaria Tinelli y Juana Tinelli estuvo marcado por distintos momentos de tensión a lo largo del tiempo. Las diferencias entre las hermanas quedaron expuestas en más de una oportunidad y generaron repercusiones dentro del mundo del espectáculo.

Uno de los episodios que más llamó la atención ocurrió durante el reality familiar, cuando Juana Tinelli habló sobre una etapa personal relacionada con su imagen corporal. En ese contexto, la modelo recordó que algunos comentarios de su hermana sobre su apariencia y su extrema delgadez la habían afectado emocionalmente, dejando una huella en la relación entre ambas.

Con el paso de los años, también surgieron versiones sobre posibles conflictos vinculados a supuestos favoritismos familiares. Uno de los hechos que más comentarios generó fue cuando Marcelo Tinelli le regaló a Candelaria un caballo de gran valor económico luego de la pérdida de una de sus mascotas.

Según trascendió, ese gesto habría generado incomodidad en Juana, quien interpretó la situación como una muestra de mayor atención hacia su hermana. El episodio sumó un nuevo capítulo a una relación atravesada por diferencias, reclamos y momentos de distancia dentro de la familia más conocida de la televisión argentina.

Con el paso del tiempo, el distanciamiento se volvió cada vez más evidente y llegó incluso a reflejarse en las redes sociales, donde ambas dejaron de seguirse y evitaron mostrarse juntas públicamente. En distintas entrevistas, Candelaria reconoció que la relación atravesó momentos complejos, dejando en claro que el vínculo no siempre fue cercano. Así, una serie de diferencias acumuladas a lo largo de los años terminó convirtiéndose en una de las internas familiares más comentadas del ambiente artístico argentino.