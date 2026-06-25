Escapadas a Chile: el pueblo costero y sereno a menos de dos horas de Santiago que fascina a los turistas
Un rincón de Chile gana protagonismo en el turismo por su calma, paisajes y propuestas culturales, una opción ideal para desconectarse de la rutina. .
Dentro de la amplia oferta de turismo en Latinoamérica, los viajeros pueden encontrar destinos con escenarios naturales muy diferentes, desde playas y bosques hasta zonas de montaña. En ese mapa de opciones, Chile se destaca por la diversidad de sus paisajes y propuestas para todo tipo de visitantes.
Entre sus lugares menos explorados aparece Ralco, una localidad que combina naturaleza, calma y una fuerte identidad cultural. El destino se presenta como una alternativa para quienes buscan una escapada tranquila, lejos del ritmo urbano y con experiencias vinculadas a las tradiciones locales.
Qué se puede hacer en Ralco
En Ralco, el turismo en Chile se orienta a experiencias en contacto directo con la naturaleza, con un entorno ideal para realizar actividades al aire libre. Los visitantes pueden recorrer senderos rodeados de vegetación nativa, descubrir lagos de aguas cristalinas y contemplar vistas imponentes del volcán Callaqui, uno de los principales íconos paisajísticos de la región.
La propuesta turística se centra en un ritmo más relajado, donde el protagonismo lo tiene el paisaje y la desconexión. En ese marco, las caminatas, la observación del entorno natural y el descanso se convierten en parte esencial de la experiencia.
A esto se suma un fuerte componente cultural vinculado al pueblo pehuenche, que mantiene viva su presencia en la zona. Artesanos locales ofrecen productos tradicionales que reflejan la identidad del territorio, mientras que la gastronomía típica aporta sabores caseros que completan la propuesta de este destino del sur de Chile dentro del mapa del turismo regional.
Dónde queda Ralco
A unos 200 kilómetros de Santiago de Chile, este sector del sur del país se distingue por una geografía marcada por montañas, bosques nativos y cursos de agua. Su identidad está profundamente ligada a la cercanía con la cordillera de los Andes y a la vigencia de tradiciones locales que siguen presentes en la vida cotidiana.
Cómo llegar a Ralco
La forma más habitual de acceso es desde la ciudad de Los Ángeles. Desde ese punto, se debe tomar la ruta Q-61 en dirección a Alto Biobío, en un recorrido de aproximadamente 100 kilómetros que demanda cerca de una hora y media en auto.
El trayecto combina tramos de asfalto con sectores de camino de ripio, por lo que se recomienda conducir con precaución y atención, especialmente en condiciones climáticas variables propias de la zona.
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