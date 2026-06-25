Escapadas a Chile: el pueblo costero y sereno a menos de dos horas de Santiago que fascina a los turistas

A esto se suma un fuerte componente cultural vinculado al pueblo pehuenche, que mantiene viva su presencia en la zona. Artesanos locales ofrecen productos tradicionales que reflejan la identidad del territorio, mientras que la gastronomía típica aporta sabores caseros que completan la propuesta de este destino del sur de Chile dentro del mapa del turismo regional.

Dónde queda Ralco

A unos 200 kilómetros de Santiago de Chile, este sector del sur del país se distingue por una geografía marcada por montañas, bosques nativos y cursos de agua. Su identidad está profundamente ligada a la cercanía con la cordillera de los Andes y a la vigencia de tradiciones locales que siguen presentes en la vida cotidiana.

Cómo llegar a Ralco

La forma más habitual de acceso es desde la ciudad de Los Ángeles. Desde ese punto, se debe tomar la ruta Q-61 en dirección a Alto Biobío, en un recorrido de aproximadamente 100 kilómetros que demanda cerca de una hora y media en auto.

El trayecto combina tramos de asfalto con sectores de camino de ripio, por lo que se recomienda conducir con precaución y atención, especialmente en condiciones climáticas variables propias de la zona.