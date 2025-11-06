Escapadas en Buenos Aires: el destino para ir un fin de semana a probar los mejores pastelitos

La historia de Gouin se remonta a 1907, cuando fue autorizado su nombre en honor a uno de los accionistas franceses de la compañía Inmobiliaria Franco Argentina, responsable de levantar la estación de tren que conectaba hasta Rosario.

El evento más destacado del año es la Fiesta Nacional del Pastel, celebrada desde 1995 durante la segunda semana de diciembre. Este festival no solo deleita a los asistentes con los más deliciosos dulces de la zona, sino que también ofrece música en vivo, muestras de danza y exhibiciones de destrezas criollas, creando un ambiente festivo y culturalmente enriquecedor.

Dónde queda Gouin

Ubicado a solo 11 kilómetros de Carmen de Areco, se destaca como un encantador pueblo rural y turístico en la provincia de Buenos Aires.

Gouin 2.png

Cómo llegar a Gouin

Desde Buenos Aires, se puede llegar tomando la ruta Nacional N7 hasta el kilómetro 137, donde se encuentra el acceso. Los últimos 10 kilómetros son de tierra, permitiendo a los visitantes disfrutar del paisaje rural argentino en su máximo esplendor.