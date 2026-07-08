CABA: retiraron cabezas de ciervo embalsamadas de un bar notable porteño
El procedimiento ocurrió en The New Brighton. Las piezas decoraban el salón del lugar desde hace hacía varios años.
La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires secuestró cuatro cabezas de ciervo embalsamadas que durante años formaron parte de la decoración de The New Brighton, uno de los bares notables más tradicionales del microcentro porteño. La medida fue adoptada luego de que los responsables del local no pudieran presentar la documentación que acreditara la procedencia y tenencia legal de las piezas de taxidermia.
El procedimiento se llevó a cabo el lunes en el local ubicado sobre la calle Sarmiento al 600 y fue impulsado por la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, en el marco de una investigación por una denuncia relacionada con la exhibición de fauna autóctona y exótica.
De acuerdo con la información judicial, la investigación comenzó tras una denuncia que alertaba sobre la presencia de ejemplares de taxidermia exhibidos en un local abierto al público. Debido a esa condición, el ingreso al establecimiento para realizar la inspección no requirió una orden de allanamiento.
Durante el operativo, personal judicial constató la existencia de cuatro cabezas embalsamadas que decoraban el salón del tradicional bar. Se trataba de un ejemplar de ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus), dos ciervos dama (Dama dama), también conocidos como gamo común europeo, y un ciervo axis (Axis axis), especie conocida como chital o ciervo moteado.
Según informaron fuentes judiciales, al solicitar la documentación que acreditara el origen legal de las piezas, los responsables del establecimiento no pudieron presentarla. Ante esa situación, el fiscal de la UFEMA ordenó el secuestro preventivo de los cuatro ejemplares en el marco de la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre.
¿Qué sucederá con los ciervos embalsamados?
El operativo fue realizado por integrantes del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y efectivos de la Brigada Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación. Posteriormente, las piezas fueron trasladadas al depósito de esa dependencia, donde permanecerán mientras avanza la investigación.
El problema radica en una especie protegida
Fuentes judiciales señalaron que no todas las piezas presentan la misma situación legal. Tanto los dos ciervos dama como el ciervo axis pertenecen a especies cuya caza puede estar autorizada en determinadas circunstancias, siempre que exista la documentación correspondiente emitida por la autoridad competente que certifique su origen y tenencia.
En cambio, el caso del ciervo de los pantanos reviste una mayor complejidad. Se trata de una especie protegida por la legislación vigente y se encuentra incluida en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que regula estrictamente el comercio internacional de ejemplares de fauna y flora para garantizar su conservación.
La causa continúa en manos de la UFEMA, que deberá determinar las eventuales responsabilidades derivadas de la falta de documentación y el cumplimiento de la normativa de protección de la fauna silvestre.
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