CABA: retiraron cabezas de ciervo embalsamadas de un bar notable porteño

¿Qué sucederá con los ciervos embalsamados?

El ciervo de los pantanos es una especie protegida

El operativo fue realizado por integrantes del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y efectivos de la Brigada Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación. Posteriormente, las piezas fueron trasladadas al depósito de esa dependencia, donde permanecerán mientras avanza la investigación.

El problema radica en una especie protegida

Fuentes judiciales señalaron que no todas las piezas presentan la misma situación legal. Tanto los dos ciervos dama como el ciervo axis pertenecen a especies cuya caza puede estar autorizada en determinadas circunstancias, siempre que exista la documentación correspondiente emitida por la autoridad competente que certifique su origen y tenencia.

En cambio, el caso del ciervo de los pantanos reviste una mayor complejidad. Se trata de una especie protegida por la legislación vigente y se encuentra incluida en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que regula estrictamente el comercio internacional de ejemplares de fauna y flora para garantizar su conservación.

La causa continúa en manos de la UFEMA, que deberá determinar las eventuales responsabilidades derivadas de la falta de documentación y el cumplimiento de la normativa de protección de la fauna silvestre.