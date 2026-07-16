Escapadas por Buenos Aires: los pueblos tradicionales para recorrer y probar la gastronomía de campo

En Bolívar, la Pulpería Mira Mar (fundada en 1884) conserva sus paredes de barro y funciona como un museo familiar donde se comparten asados y encuentros multitudinarios. Por su parte, en Chivilcoy, el Almacén "El Recreo" ofrece una cápsula del tiempo intacta desde 1881, exhibiendo objetos originales de la vida rural y habiendo sido posta de figuras históricas y circos tradicionales.