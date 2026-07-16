Escapadas por Buenos Aires: los pueblos tradicionales para recorrer y probar la gastronomía de campo
Tres destinos recomendados para disfrutar de una pausa distinta, con paisajes y propuestas gastronómicas imperdibles.
Para dejar atrás el estrés de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares cercanos a Buenos Aires para hacerse una escapada y así "desenchufarse" de todos los problemas. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.
Cada uno de estos destinos se distingue por su cocina regional. Desde recetas heredadas por inmigrantes europeos hasta parrillas de campo y bodegones tradicionales, la gastronomía es como uno de los grandes motivos para planificar una visita de fin de semana.
Tres destinos cercanos a Buenos Aires ideales para un descanso cargado de tradición
En el interior de la provincia de Buenos Aires, antiguos almacenes y pulperías se mantienen como faros de identidad para quienes buscan una escapada auténtica.
En Bolívar, la Pulpería Mira Mar (fundada en 1884) conserva sus paredes de barro y funciona como un museo familiar donde se comparten asados y encuentros multitudinarios. Por su parte, en Chivilcoy, el Almacén "El Recreo" ofrece una cápsula del tiempo intacta desde 1881, exhibiendo objetos originales de la vida rural y habiendo sido posta de figuras históricas y circos tradicionales.
La ruta de la tradición continúa en San Antonio de Areco con el mítico Boliche de Bessonart, una esquina con más de dos siglos de historia que inspiró la literatura gauchesca clásica. Finalmente, en el sudoeste, la Pulpería La Tranca en Coronel Suárez (Cura Malal) combina el espíritu del boliche de campo con la gestión cultural moderna, integrando arte, poesía y peñas cada viernes.
Estos destinos invitan a dejar la ciudad para descubrir paisajes que descomprimen y sabores que mantienen vigentes las recetas criollas de antaño.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario