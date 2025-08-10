Bodegón de Buenos Aires: el restaurante de la Costanera que triunfa con un menú completo por menos de $45.000
Con un ambiente cálido y sofisticado, este sitio porteño cautiva con sus platos innovadores y exquisitos. Los detalles en la nota.
Buenos Aires está compuesta por diferentes barrios que mantienen vivos los bodegones clásicos y añejos. Estos sitios, con sus platos abundantes y precios amigos, reciben a cientos de comensales día tras día que se acerquen no solo para comer rico y barato, sino también para pasar un momento ameno con familiares o amigos.
Uno de los sitios que comenzó a ganar popularidad durante el último tiempo es Enero, ubicado en la Costanera y reconocido por su carta variada, con preparaciones innovadoras y exquisitas que permiten una experiencia única y atrapante. Además, es valorado por ofrecer un menú completo por menos de $45.000.
Las especialidades de Enero
Este sitio porteño se caracteriza por su ambiente cálido y sofisticado, perfecto para desconectarse del bullicio de la ciudad. Dentro de su amplia oferta, el comensal puede seleccionar entre platos deliciosos y a precios económicos:
- Pescados frescos
- Bife de chorizo
- Ojo de bife
- Lasagna
- Pastas
- Mariscos
- Pizzas
- Empanadas
- Solomillo
- Risotto
- Flan
- Mousse
Dónde queda Enero
El restaurante Enero está situado sobre la Costanera, en Av. Rafael Obligado 6710. Es un destino ideal para quienes disfrutan la buena comida y buscan propuestas diferentes, al mismo tiempo que abre sus puertas todos los días, desde las 12 hasta las 03 de la madrugada. Esto permite que los usuarios puedan disfrutar de ricos almuerzos o cenas románticas.
Cómo llegar a Enero
Para llegar al restaurante Enero en transporte público, se puede utilizar diversas líneas de colectivos, como la 15 o 59, que tienen paradas sobre la Costanera. Además, es posible acceder en el tren Mitre, bajando en la estación Núñez y caminando algunas cuadras hasta llegar a destino. Por otro lado, también se puede arribar de manera particular en auto.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario