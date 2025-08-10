Bodegón de Buenos Aires: el restaurante de la Costanera que triunfa con un menú completo por menos de $45.000

Cómo llegar a Enero

Enero 2 A Enero se puede llegar en colectivo, auto o tren.

Para llegar al restaurante Enero en transporte público, se puede utilizar diversas líneas de colectivos, como la 15 o 59, que tienen paradas sobre la Costanera. Además, es posible acceder en el tren Mitre, bajando en la estación Núñez y caminando algunas cuadras hasta llegar a destino. Por otro lado, también se puede arribar de manera particular en auto.