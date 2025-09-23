Escapadas en Buenos Aires: el pueblo con el sándwich más grande de Argentina

Uno de los momentos más esperados del año es la Fiesta Provincial de la Harina, una celebración que combina gastronomía, música y tradiciones locales. Durante la fiesta, se realizan talleres de cocina, degustaciones de productos elaborados con harina y muestras de la producción local. Sin embargo, lo que más destaca es el sándwich más grande de Argentina, un récord gastronómico de más de 2,8 metros de largo, preparado con jamón y queso. Esta enorme creación se ha convertido en símbolo del pueblo y un verdadero orgullo para sus habitantes.

Dónde queda Alberdi

Se encuentra en la provincia de Buenos Aires, Argentina, dentro del partido de Leandro N. Alem. Está ubicada a la vera de la Ruta Nacional 7, en el kilómetro 340

Cómo llegar a Alberdi

La ciudad de Juan Bautista Alberdi (Alberdi Nuevo y Colonia Alberdi), se encuentra a 337 Km. de la Capital Federal Argentina, al noroeste de la Provincia de Buenos Aires, al límite con la provincia de Santa Fe.

El Partido limita además con los partidos de General Arenales, Junín, Lincoln y General Pinto.

La Ruta Nacional Nº 7 (que nace en su kilómetro 0 en la Capital Federal y llega hasta Mendoza), cruza el Partido de este a oeste a la altura del kilómetro número 337; y cruza tres de los pueblos del partido: Leandro N. Alem, Vedia y JUAN BAUTISTA ALBERDI.

Todos los servicios de colectivos, tienen su parada en la Estación Terminal de Omnibus.

La Estación Terminal de Omnibus se encuentra ubicada sobre la Calle Quintana, y su teléfono es (02354) 480099.