Escapadas en Buenos Aires: el pueblo con el sándwich más grande de Argentina
Un destino que combina historia, tradición y gastronomía, destacándose por sus eventos locales y su producción agrícola.
Para dejar atrás el estrés de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares cercanos al país para hacerse una escapada y así "desenchufarse" de todos los problemas. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.
Uno de los más sorprendentes es Alberdi, un pintoresco pueblo ubicado en la provincia de Buenos Aires, sobre la Ruta Nacional 7. Fundado en 1889, Alberdi nació con la instalación de la estación de ferrocarril que lleva su nombre y fue bautizado en honor al ilustre pensador y jurista Juan Bautista Alberdi, autor de la Constitución Argentina de 1853.
Qué hacer en Alberdi
El relieve de Alberdi es mayormente llano, con extensos campos agrícolas que rodean la localidad. Los arroyos y pequeños cursos de agua crean el escenario ideal para quienes disfrutan de paseos al aire libre, caminatas por el campo o recorridos en bicicleta. La serenidad del entorno invita a desconectar del bullicio urbano y sumergirse en la calma rural.
Al recorrer el casco histórico de Alberdi, los visitantes podrán admirar sus edificios antiguos, plazas tradicionales y calles que conservan la arquitectura típica del pueblo bonaerense. Entre los atractivos más destacados se encuentran la Parroquia Inmaculada Concepción y monumentos que cuentan la historia local.
Uno de los momentos más esperados del año es la Fiesta Provincial de la Harina, una celebración que combina gastronomía, música y tradiciones locales. Durante la fiesta, se realizan talleres de cocina, degustaciones de productos elaborados con harina y muestras de la producción local. Sin embargo, lo que más destaca es el sándwich más grande de Argentina, un récord gastronómico de más de 2,8 metros de largo, preparado con jamón y queso. Esta enorme creación se ha convertido en símbolo del pueblo y un verdadero orgullo para sus habitantes.
Dónde queda Alberdi
Se encuentra en la provincia de Buenos Aires, Argentina, dentro del partido de Leandro N. Alem. Está ubicada a la vera de la Ruta Nacional 7, en el kilómetro 340
Cómo llegar a Alberdi
La ciudad de Juan Bautista Alberdi (Alberdi Nuevo y Colonia Alberdi), se encuentra a 337 Km. de la Capital Federal Argentina, al noroeste de la Provincia de Buenos Aires, al límite con la provincia de Santa Fe.
El Partido limita además con los partidos de General Arenales, Junín, Lincoln y General Pinto.
La Ruta Nacional Nº 7 (que nace en su kilómetro 0 en la Capital Federal y llega hasta Mendoza), cruza el Partido de este a oeste a la altura del kilómetro número 337; y cruza tres de los pueblos del partido: Leandro N. Alem, Vedia y JUAN BAUTISTA ALBERDI.
Todos los servicios de colectivos, tienen su parada en la Estación Terminal de Omnibus.
La Estación Terminal de Omnibus se encuentra ubicada sobre la Calle Quintana, y su teléfono es (02354) 480099.
