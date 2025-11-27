Escapadas en Buenos Aires: el destino rural con tradición gastronómica ideal para desconectar y comer bien
Un destino con escasa fama que ofrece las mejores comidas y que mezcla increíbles lugares para recorrer con los mejores sabores regionales.
Para dejar atrás el estrés de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares cercanos a Buenos Aires para hacerse una escapada y así "desenchufarse" de todos los problemas. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.
En este caso hablamos de Ramón Biaus, un pueblo poco conocido que ofrece el mejor turismo gastronómico, mezclando increíbles lugares para visitar y los mejores sabores regionales.
Qué se puede hacer en Ramon Biaus
Ramón Biaus preserva las tradiciones y costumbres del campo, pero su gran oferta gastronómica, lo que lo vuelve un destino perfecto para una escapada.
Podés conocer pintorescos lugares como la Escuela Número 14 o la capilla Nuestra Señora de los Dolores, que fue construida en 1917 y su fachada representa los tiempos de esplendor de la zona, cuando pasaba el ferrocarril por el pueblo.
Para los turistas que quieran disfrutar de la mejor gastronomía, no se pueden perder Lo del Turco, un antiguo bar que mutó hacia un restaurante donde preparan el mejor asado y un imperdible matambre casero.
Tiene un menú que ofrece entrada, picada de quesos, un plato principal que puede ser carne o pastas caseras, y un postre por persona.
Dónde queda Ramón Biaus
Esta pequeña localidad está ubicada a pocos kilómetros de Chivilcoy, solamente tiene 200 habitantes y ofrece la mejor gastronomía de la provincia de Buenos Aires.
Cómo llegar a Ramón Biaus
Desde CABA hasta Ramón Biaus hay 188 kilómetros. Se debe tomar Acceso Oeste hasta Luján y Ruta 5. Antes de llegar a Chivilcoy, girar a la izquierda por Ruta 30. Una vez en La Rica, desviar hacia la derecha por un camino de tierra durante 18 kilómetros.
Podés llegar en auto, micros de larga distancia o combis que van hasta Chivilcoy, localidad bonaerense que se encuentra a 25 kilómetros de Ramón Biaus.
En caso de que quieras viajar en transporte público, podés llegar en la línea del tren Sarmiento, saliendo desde Once hasta Chivilcoy.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario