Escapadas en Buenos Aires: el pueblo con gran cantidad de parrillas para disfrutar de un buen asado
Dentro de la provincia, existe un pueblo histórico que combina más de cuatro siglos de historia, naturaleza y una oferta gastronómica destacada, especialmente para los amantes del asado.
Ubicado a pocas horas de CABA, este destino se posiciona como una opción ideal para viajar en familia o con amigos, disfrutar del aire libre y recorrer un casco urbano que conserva tradiciones, arquitectura antigua y una identidad muy marcada del interior bonaerense.
Qué se puede hacer en Baradero
Este pueblo bonaerense ofrece una gran variedad de actividades para todas las edades, combinando propuestas culturales, paseos al aire libre y experiencias gastronómicas:
-
Plaza Mitre: concentra monumentos históricos y una réplica de la Pirámide de Mayo, coronada por un cóndor que simboliza la libertad americana.
Paseo del Cristo: ubicado sobre la Ruta Provincial 41, cuenta con una extensa escalinata que conduce a un Cristo tallado en madera y ofrece vistas panorámicas del pueblo.
Costanera del río Paraná: ideal para caminatas, pesca, descanso en campings y bares con vista al río.
Parque del Este: un predio de 36 hectáreas con flora autóctona, perfecto para el avistamiento de aves y actividades recreativas.
Autódromo y kartódromo: espacios pensados para quienes buscan experiencias vinculadas al automovilismo.
Paseo del Puerto y Mercado Raíz: reúnen productos regionales y lo mejor de la gastronomía local.
Iglesia Santiago Apóstol: fundada en 1615, es la más antigua de la provincia de Buenos Aires y conserva una reliquia de Fray Luis de Bolaños, figura clave de la evangelización del Río de la Plata.
Además, el pueblo es reconocido por tener algunas de las mejores parrillas de la zona, entre las que se destacan El Viejo Dante, El Encuentro, El Rincón del Asador, El Torito Pulpería, La Picaza y Costa Paraná. A esto se suma una variada oferta de restaurantes muy bien valorados por los turistas.
Dónde queda Baradero
Baradero se encuentra en el noreste de la provincia de Buenos Aires, a unos 154 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es considerado uno de los pueblos más antiguos del territorio bonaerense, ya que fue fundado en 1615 por misiones franciscanas.
A lo largo de su historia, recibió una fuerte influencia de inmigrantes suizos y alemanes, algo que todavía se refleja en su arquitectura, costumbres y celebraciones culturales.
Cómo llegar a Baradero
Llegar a Baradero desde CABA es sencillo y cómodo:
-
En auto, se debe tomar la Ruta Nacional 9 (Panamericana) en dirección a Rosario.
El trayecto tiene una duración aproximada de dos horas, dependiendo del tránsito.
Gracias a su cercanía y fácil acceso, este pueblo se consolida como una de las mejores escapadas de fin de semana dentro de la provincia de Buenos Aires, ideal para combinar historia, descanso y una excelente experiencia gastronómica.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario