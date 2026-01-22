Escapadas en Buenos Aires: el pueblo con gran cantidad de parrillas para disfrutar de un buen asado

Plaza Mitre: concentra monumentos históricos y una réplica de la Pirámide de Mayo, coronada por un cóndor que simboliza la libertad americana.

Paseo del Cristo: ubicado sobre la Ruta Provincial 41, cuenta con una extensa escalinata que conduce a un Cristo tallado en madera y ofrece vistas panorámicas del pueblo.

Costanera del río Paraná: ideal para caminatas, pesca, descanso en campings y bares con vista al río.

Parque del Este: un predio de 36 hectáreas con flora autóctona, perfecto para el avistamiento de aves y actividades recreativas.

Autódromo y kartódromo: espacios pensados para quienes buscan experiencias vinculadas al automovilismo.

Paseo del Puerto y Mercado Raíz: reúnen productos regionales y lo mejor de la gastronomía local.